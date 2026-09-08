Los nietos de la Asturias exterior toman las riendas

"Mis abuelos llegaron a Venezuela con una maleta cada uno, a iniciar una vida nueva y a lo que el destino les deparara. Entonces, la emigración asturiana tiene un entendimiento profundo del valor del trabajo, del esfuerzo, de todo lo que se puede lograr con horas de trabajo para sacar a tu familia adelante. Además, hay unos valorares de solidaridad, de acompañamiento; de ‘hacer sociedad’. Mi abuela Rosa acogía y ayudaba a todos los emigrantes que llegaban a Caracas, los ayudaba a dar sus primeros pasos, les abría la puerta de su casa".

Quien así habla es Arianne Villar Tarazona, de 25 años, ingeniera industrial que trabaja online para el departamento de ventas de una multinacional americana. Vive en Caracas y sus abuelos, Manolo Villar, llanisco de Porrúa, y su esposa, Rosa Pérez, leonesa de Armellada, fueron los primeros de la familia en llegar a Venezuela. Arianne, nieta de emigrantes, ha dado con dos claves –la ética del trabajo y la importancia del socorro mutuo- de aquel gigantesco movimiento migratorio que llevó a más de 300.000 asturianos a América entre el final del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Hoy, sus descendientes se cuentan por cientos de miles. Acaso por millones.

Gonzalo Agustín Menéndez, tocando la gaita / .

Porque hay mucha Asturias exterior. Los datos dicen que un tercio de la Asturias real se escapa de sus fronteras geográficas. Es una región que está desperdigada por el mundo. Si entre el Negrón y el Cantábrico viven algo más de un millón de personas, hay unos 300.000 asturianos repartidos entre el resto de España y el extranjero. Sobre todo en Hispanoamérica. Las nuevas leyes que han abierto las puertas a la nacionalización de los descendientes de los emigrantes nacidos en Asturias han propiciado un espectacular aumento de nuevos asturianos inscritos en el Censo de Residentes Españoles en el Extranjero (CERE). En 2008 figuraban 81.000 asturianos en el CERE , hoy suman 155.000 personas.

Es cierto que la mayoría de todas esas personas, aunque cuenten con pasaporte español, no han nacido en Asturias. Pero eso no quiere decir que se hayan desvinculado de sus orígenes. Hay un sector, especialmente aquellos que siguen vinculados a las actividades de los centros asturianos, que vive con un sentimiento de pertenencia a Asturias cuya intensidad supera con mucho la de los propios residentes en la región. Una muestra de esos asturianos de sangre y de corazón son los jóvenes que participan en la Escuela de Asturianía. Son todos nietos y bisnietos de naturales del país, pero mantienen la misma vinculación emocional a la tierra de sus antepasados, como si ellos mismos hubieran partido ayer. Uno de ellos es Arianne Villar.

Alumnos y profesores de la VII edición de la Escuela de Asturianía, en una de sus actuaciones / .

Esta joven venezolana fue una de las 24 personas que este verano hicieron el tercer y último curso de la VII promoción de la Escuela de Asturianía, que se cerró en julio pasado en Oviedo. Esta iniciativa, una de las más valoradas por los centros asturianos de España y de América, trata de formar a los futuros líderes de las comunidades asturianas repartidas por medio mundo. En cada edición, y a lo largo de tres veranos consecutivos, reciben una intensa formación en folklore y cultura tradicional asturianas. Este año llegaron alumnos de Uruguay, Chile, Argentina, Venezuela y otras partes de España.

Arianne Villar Tarazona, que pasó el verano en Asturias, acaba de regresar a Caracas con su título de la Escuela de Asturianía. Aplicará todo lo aprendido en la sección de baile del centro caraqueño, en cuya actividad ya estaba implicada. Toda su familia, de hecho, está comprometida con el Centro. "Mi papá desde muy pequeño tocó la gaita, tocó el tambor, luego mi hermano y yo nos hemos estado vistiendo (con el traje regional) para todas las fiestas". Arianne dice que fue "criada comiendo fabada, cenando tortillas con chorizo, escuchando tonada, música asturiana todos los días en el carro para ir a la escuela. En mi casa nunca se dejó de hablar de Asturias, es una realidad demasiado latente en nuestro día a día. Mi güelu, cada vez que me ponía el traje, lloraba de emoción. Es imposible no contagiarte de un sentimiento tan profundo de arraigo. Es imposible no transmitirlo, no vivirlo; es entender que a todos esos emigrantes les costó muchísimo salir de casa y que hicieron todo lo posible para que nadie se olvidara de dónde vinieron ellos, de cómo lo vivían, de qué significaba para ellos. Eso es un puente que nos conectó y que se mantiene muy vivo".

Selfi de Arianne Villar, en el centro, rodeada de otros alumnos de la Escuela de Asturianía / .

La Escuela de Asturianía le sirvió para tocar físicamente una tierra de la que le habían hablado toda la vida. "Cuando llegué a Asturias encontré un sitio que sabía perfectamente cómo me iban a recibir, sabía la calidez, sabía lo divino de la comida, lo hermoso de las montañas, el frío...", dice esta joven vezolana.

Le sirvió para conectar con la tierra de sus abuelos, que siente también como propia, y para descubrir que había muchos más como ella. "La escuela me hizo entender que cada asturiano que salió, llevó Asturias con él. Cuando hice amistad con urugayas, con chilenas, con argentinas, yo me decía: se parecen mucho a mis valores, se parece mucho a mi crianza porque hay algo que compartimos: la solidaridad, esa cercanía, este calor humano, esta marca asturiana que a mí me llena de amor. Supe al instante de dónde venían ellas. Los asturianos dejaron una huella importante en la emigración. Son personas cálidas, personas solidarias, personas que abren su puerta de casa, son amables y empáticos. Es fácil entender que somos parte de un movimiento que fue muy profundo como fue la emigración".

Arianne Villar, en el mercado tradicional de Porrúa / .

El argentino Gonzalo Agustín Menéndez Alarcón es otro de esos descendientes que mantiene latente el sentimiento de pertenencia a Asturias. También participó en la última edición de la Escuela de Asturianía. El uno de los gaiteros del centro asturiano de Mar del Plata. Es nieto de Hilario Menéndez, fallecido el año pasado. El abuelo Hilario dejó su casa con 19 años, en 1949, y se embarcó a la Argentina en busca de una vida mejor. Trabajó duro, pero no le fue mal. Llego a encabezar una gran empresa de venta de pescado por muchas zonas de la costa argentina. Pero nunca dejó de volver a Belmonte y nunca dejó de transmitir a sus descendientes el amor por la tierra natal. "Por suerte, todo eso me ha dado a mí un vínculo con la familia, que tengo en Oviedo, en Madrid, en Grado... He almorzado con alrededor de 20 primos", dice Agustín Menéndez. Trabaja como analista comercial en una empresa de vinos, "la que más volumen mueve del país, y uno de los más grandes en cuanto a exportación". Es, además, estudiante de administración de empresas.

Su vinculación con Asturias se produce a través del Centro Asturiano de Mar de Plata, una institución a la que estaba ligado ya su abuelo. "Tengo fotos desde chiquito con el traje asturiano". Desde niño comenzó a empaparse "de todo esto que viene de tan lejos y es tan distinto a veces; tan raro incluso, puede decir alguno". Conoció Asturias por primera vez en 2019, con 18 años. Era la tierra de la que tanto le había hablado Hilario. "Mi abuelo tenía mucha melancolía por haberse tenido que ir, por haber pasado una infancia tan dura en la época de la guerra civil. Pero lo que él me transmitía era que en la vida siempre se iba para adelante. Y también me transmitió una sensación de familia, de amor, de conexión con la tierra". Y añade: "Asturias tiene eso. Uno conecta con el paisaje, conecta con las vistas, con la forma de vivir".

César González Valencia, que toca en la Banda de Gaitas de Guadarrama y también en la de «El Gumial», de Moreda / .

Para este joven argentino volver cada año a Asturias, para hacer otro curso estival más de la Escuela de Asturianía era, al tiempo un proceso de reencuentro personal: "Toda mucho la fibra poder ir a Asturias, volver al lugar de donde todo salió, despierta sensaciones". Agustín Menéndez ya tocaba varios instrumentos: guitarra, bajo, batería, demás de la gaita. Admite que, además de reforzar sus vínculos con la región, progresó mucho en el ámbito musical, algo que agradece a la profesionalidad de todos los profesores. "Tuve un crecimiento personal enorme en cuanto a habilidades y a sabiduría de cómo hacer las cosas".

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La profesionalidad y el esfuerzo de los alumnos es algo en lo que incide también otro de los alumnos de la Escuela, César González Valencia. Tiene 20 años, es madrileño de Guadarrama, estudiante de Telecomunicaciones y nieto de un asturiano de Cangas del Narcea que trabajó como sereno en Madrid. Forma parte de uno de los últimos milagros culturales de la asturianía: la banda de gaitas "La Tarabica", perteneciente a la Casa de Asturias de Guadarrama, que su padre impulsó junto a un amigo. Esta gaita, compuesta por unas 25 personas, representó a Asturias en el Festival de Lorient. Palabras mayores. "Haber podido participar en el festival celta más importante del mundo simboliza el trabajo que se hace fuera de Asturias. Dar a conocer la cultura asturiana, es una responsabilidad y un orgullo", confiesa este nieto de emigrantes que, en la escuela se encontró "a gente con muchas ganas de aprender".