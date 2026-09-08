Renovación real en el paraíso noruego: el futuro de Haakon está en seguir a Harald

Noruega amaneció conmocionada el viernes 28 de agosto al conocer la noticia del fallecimiento del rey Harald V, a los 89 años, en el Hospital Nacional de Oslo. Por encima de las opiniones de cada ciudadano noruego, la figura del monarca se había convertido en un símbolo de unidad y cercanía, y su muerte ha provocado manifestaciones de duelo a lo largo de los más de tres mil kilómetros que, de sur a norte, tiene el país de los fiordos. Cada bandera del país ondea a media asta, y son cientos de miles las que se pueden ver expresando su pésame delante de las tradicionales casas de madera nórdicas.

Homenaje popular a Harald V ante la escultura “La piedra azul” de la ciudad de Bergen. / S. C.

El niño Harald, nieto de rey por elección popular e hijo del príncipe heredero al trono, que tuvo que escapar con su madre y hermanas a Estados Unidos tras la invasión de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, consiguió a finales del siglo XX y principios del XXI unir a Noruega en torno a unos valores de diversidad que contribuyen a hacer del país uno de los más avanzados del mundo, con unos estándares de calidad de vida de primer nivel. Su famoso discurso del año 2016 llamaba a la tolerancia y la integración de una forma tan explícita que todavía hoy no parecen las palabras de un monarca, por más constitucional y nórdico que sea: “Los noruegos son jóvenes comprometidos y personas mayores con mucha experiencia de vida. Los noruegos son personas solteras, divorciadas, familias con hijos y matrimonios de muchos años. Los noruegos son chicas que quieren a chicas, chicos que quieren a chicos y chicas y chicos que se quieren entre sí. Los noruegos creen en Dios, en Alá, en el Todo y en Nada. A los noruegos les gustan Grieg y Kygo, Hellbillies y Kari Bremnes. En otras palabras: Noruega sois vosotros. Noruega somos nosotros”. Al extremo de que, por ejemplo, el famoso desfile veraniego del Orgullo Gay de la ciudad de Kristiansand, en lugar de ser suspendido, se celebró días después del fallecimiento del monarca con todos los participantes vestidos de negro en señal de luto. El funeral de este 9 de septiembre será la culminación de la muestra de respeto de todo el país.

Sin embargo, muchas cosas han ido cambiando desde que, el 17 de enero de 1991, el rey Harald accedió al trono, y la sociedad noruega sufre también desde hace tiempo el malestar que provoca la inmigración, con sus consecuencias y con los discursos que la ponen en el centro de todos los problemas sociales, reales o ficticios. Al monarca fallecido se le reconoce casi unánimemente la virtud de unir y congregar, y se le alaban unas formas alejadas de la pompa y cercanas en el trato, hasta el punto de contar con la consideración de destacados republicanos noruegos por su humanismo y por saber crear un sentimiento de unidad noruego.

Bandera a media asta en un edificio de Stavanger. / S.C.

El nuevo monarca, Haakon VIII, hereda una responsabilidad difícil que tiene el foco puesto más en las tribulaciones de su familia que en sus obligaciones institucionales: una reina consorte seriamente enferma, un hijo adoptivo condenado por delitos graves y una hermana acompañada siempre de un excéntrico chamán componen un cuadro de la familia real noruega de complicada gestión. Por de pronto, los noruegos ya se han dividido ante la gestión de las honras fúnebres del rey fallecido. La decisión de Haakon de que su hijo adoptivo, Marius Borg Høiby, portase el féretro de su abuelo, a pesar de su historial judicial, parece mandar el mensaje de que el nuevo monarca, al que todos ven como un hombre tranquilo y seguro, tiene el firme propósito de cuidar de su familia al mismo tiempo, o incluso por encima de su papel institucional.

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Noruega, una nación creada formalmente en 1905, tras siglos de dependencia de sus vecinos escandinavos, pasó en cien años de una sociedad tradicional agrícola y pescadora a jugarse su ser en la Segunda Guerra Mundial por su oposición al nazismo, y, finalmente, a descubrir el maná del petróleo y administrarlo de una manera admirable, aunque también contradictoria. En su origen está haber optado en referéndum por la monarquía como forma de gobierno (frente a la posibilidad de la república) y la elección del abuelo del rey fallecido para encarnar esa institución en una decisión que la convierte en una monarquía que se debe por completo al pragmatismo. Por eso los noruegos son, y se sienten, libres de cambiar de opinión y también de forma de gobierno cuando lo así lo decidan. Si el nuevo rey, Haakon VIII, continúa por la senda humanista e inclusiva de su padre, y si sus problemas familiares no le pesan demasiado, probablemente la institución monárquica goce todavía de muchos años de vida por delante.