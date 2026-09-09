Los asturianos de Alicante celebran el Día de Asturias y premian a la Fundación Cajastur

El Centro Asturiano de Alicante celebrará los próximos viernes 11 y sábado 12 de septiembre el Día de Asturias 2026, con un programa que combinará cultura, tradición, convivencia y reconocimientos. Las actividades se desarrollarán en la sede de la entidad, situada en la calle Zarandieta, 6, de la capital alicantina.

La programación que ha preparado esta entidad presidida por Manuel de Barros comenzará el viernes 11, a las 20.30 horas, con la representación teatral “La batalla de Covadonga… más o menos”, obra del autor avilesino Luis Canela, vinculado al centro alicantino. Una hora después, a las 21.30 horas, los asistentes podrán participar en una espicha, uno de los encuentros gastronómicos y festivos más característicos de la tradición asturiana.

La representación teatral de 2025 de una de las obras escritas por Luis Canela. / .

La jornada principal tendrá lugar el sábado 12 de septiembre. A las 20.00 horas se celebrará una misa en honor a la Virgen de Covadonga, patrona de Asturias, que dará paso, a las 20.40 horas, al acto institucional.

Durante esta ceremonia se hará entrega de los premios correspondientes al concurso literario “Mi tierra asturiana” y tendrá lugar uno de los momentos destacados de las celebraciones: la concesión del “Asturcón de Honor 2026” a la Fundación Bancaria Cajastur.

El programa concluirá a partir de las 21.30 horas con una nueva espicha, concebida como punto de encuentro entre socios, simpatizantes y miembros de la comunidad asturiana residente en Alicante.

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La misa por del Día de Asturias en el Centro Asturiano de Alicante del año pasado. / .

Con estas jornadas, el Centro Asturiano de Alicante vuelve a trasladar a tierras alicantinas algunas de las principales señas de identidad del Principado, aunando devoción por la Santina, cultura, gastronomía y convivencia. Una celebración que pretende mantener vivo el vínculo con Asturias entre quienes residen lejos de su tierra y, al mismo tiempo, acercar sus costumbres y tradiciones a la sociedad alicantina