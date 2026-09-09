Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

Los asturianos de Alicante celebran el Día de Asturias y premian a la Fundación Cajastur

Los actos tendrán lugar este viernes y sábado, 11 y 12 de septiembre, en la sede de la entidad e incluirán una representación teatral, espichas, una misa en honor a la Virgen de Covadonga y la entrega del Asturcón de Honor 2026 a la fundación bancaria

Una de las espichas que celebró durante las fiestas del día de Asturias el año pasado en Alicante.

Una de las espichas que celebró durante las fiestas del día de Asturias el año pasado en Alicante.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Eduardo Lagar

Eduardo Lagar

El Centro Asturiano de Alicante celebrará los próximos viernes 11 y sábado 12 de septiembre el Día de Asturias 2026, con un programa que combinará cultura, tradición, convivencia y reconocimientos. Las actividades se desarrollarán en la sede de la entidad, situada en la calle Zarandieta, 6, de la capital alicantina.

La programación que ha preparado esta entidad presidida por Manuel de Barros comenzará el viernes 11, a las 20.30 horas, con la representación teatral “La batalla de Covadonga… más o menos”, obra del autor avilesino Luis Canela, vinculado al centro alicantino. Una hora después, a las 21.30 horas, los asistentes podrán participar en una espicha, uno de los encuentros gastronómicos y festivos más característicos de la tradición asturiana.

La representación teatral de 2025 de una de las obras escritas por Luis Canela.

La representación teatral de 2025 de una de las obras escritas por Luis Canela. / .

La jornada principal tendrá lugar el sábado 12 de septiembre. A las 20.00 horas se celebrará una misa en honor a la Virgen de Covadonga, patrona de Asturias, que dará paso, a las 20.40 horas, al acto institucional.

Durante esta ceremonia se hará entrega de los premios correspondientes al concurso literario “Mi tierra asturiana” y tendrá lugar uno de los momentos destacados de las celebraciones: la concesión del “Asturcón de Honor 2026” a la Fundación Bancaria Cajastur.

El programa concluirá a partir de las 21.30 horas con una nueva espicha, concebida como punto de encuentro entre socios, simpatizantes y miembros de la comunidad asturiana residente en Alicante.

Noticias relacionadas

La misa por del Día de Asturias en el Centro Asturiano de Alicante del año pasado.

La misa por del Día de Asturias en el Centro Asturiano de Alicante del año pasado. / .

Con estas jornadas, el Centro Asturiano de Alicante vuelve a trasladar a tierras alicantinas algunas de las principales señas de identidad del Principado, aunando devoción por la Santina, cultura, gastronomía y convivencia. Una celebración que pretende mantener vivo el vínculo con Asturias entre quienes residen lejos de su tierra y, al mismo tiempo, acercar sus costumbres y tradiciones a la sociedad alicantina

Con el patrocinio de:

Fundación Cajastur
Principado de Asturias

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por llegar al semáforo a la velocidad adecuada, frenar, pero no fijarse en la nueva S-991c: la Guardia civil extrema la vigilancia
  2. Hasta cuatro estafados en Asturias por venta de vehículos: un grupo de bilbaínos se lleva los coches, pero no hace efectivas las transferencias y falsifica los papeles para revenderlos
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles de comedor efecto pizarra más baratos del mercado: acabado de alta calidad y resistente
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de bolsas para lavadora: para el lavado suave de prendas delicadas
  5. No quiero ni un solo euro de ayuda, pero es una desconsideración que no se promocione el Parque de la Vida', sostiene Luis Laria, que cerrará el equipamiento hasta enero
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el juego de lámparas de pie de luz cálida más baratas del mercado: luz ambiental adicional con selección de color
  7. Bombazo en el Boombastic: el festival de música vuelve a Llanera y ya tiene fechas
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego cojines de sofá de antracita más barato del mercado: agradablemente suave gracias al acolchado de confort

El Dindurra, vendido por 2,1 millones, mantendrá su uso como cafetería

El Dindurra, vendido por 2,1 millones, mantendrá su uso como cafetería

Los asturianos de Alicante celebran el Día de Asturias y premian a la Fundación Cajastur

Los asturianos de Alicante celebran el Día de Asturias y premian a la Fundación Cajastur

El clásico de la hostelería de Oviedo que pasa el relevo: "Triunfamos gracias a nuestros clientes"

El clásico de la hostelería de Oviedo que pasa el relevo: "Triunfamos gracias a nuestros clientes"

Antonio Lera pasa relevo en la Bellota después de toda una vida dedicado a la hostelería: "Triunfamos gracias a nuestros clientes"

Antonio Lera pasa relevo en la Bellota después de toda una vida dedicado a la hostelería: "Triunfamos gracias a nuestros clientes"

Duro aceptará la oferta del Principado de 10,65 millones por el taller de Barros: "está acorde al valor de los activos y de los intereses de los accionistas"

Duro aceptará la oferta del Principado de 10,65 millones por el taller de Barros: "está acorde al valor de los activos y de los intereses de los accionistas"

Champions League | Liverpool – Atlético de Madrid, en directo

Champions League | Liverpool – Atlético de Madrid, en directo

La fabada mantiene el trono asturiano pese a perder siete puntos estadísticos en un año

La fabada mantiene el trono asturiano pese a perder siete puntos estadísticos en un año

Oviedo conmemora el Día de la Prevención del Suicidio con una jornada en la Escandalera

Oviedo conmemora el Día de la Prevención del Suicidio con una jornada en la Escandalera
Tracking Pixel Contents