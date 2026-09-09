Gerardo Vargas es la llave de los negocios asturianos en México: algunas claves para hacer las Américas en el siglo XXI

Podría decirse que Gerardo Vargas García, de 55 años, es la llave que abre la puerta de los nuevos negocios asturianos en México. Desde hace más de dos décadas, este emprendedor que trabaja como promotor de negocios vinculado a Asturex –la entidad pública asturiana para el impulso de la exportación-, se dedica a facilitar el contacto con empresas mexicanas a los empresarios de Asturias que quieren abrir mercado en el país azteca. Vargas no sólo tiene una buena agenda de contactos, también hay algo más que lo capacita para la labor que hace: es hijo de emigrantes asturianos en México. Entiende el sentir de las dos orillas.

Porque para hacer un buen trato no sólo tienen que cuadrar los números, las personas también tienen que encajar. «Unas de las claves para vender en México es la paciencia. Lamentablemente, aquí no sabemos decir no. Por eso, muchas empresas y muchas misiones comerciales vuelven a España pensando que van con el maletero lleno de pedidos. Y es muy probable que no sea así. Porque el espíritu mexicano lo ve así, se dice: esta persona viene de muy lejos y no quiero importunarlo, no quiero hacerle el feo de rechazarlo, así que mejor le hablo bonito, que se vuelva encantado y ya después veremos».

Gerardo Vargas subraya, a renglón seguido, que lo importante comienza precisamente después del primer encuentro: «Después de venir por primera vez, y ese es el punto fino, hay que insistir y hay que volver, volver y volver. Porque la gente en México hace negocios con alguien al que vea cercano». Ese proceso, añade este promotor de negocios vinculado a Asturex, ralentiza las cosas, «pero también tiene un lado muy positivo. Es decir, que cuando logras entrar a hacer un acuerdo con esa empresa, será complicado o tardará mucho en romperse. Tendrías que hacer una muy gorda. Y aún así, el que venga detrás tuyo también va a pasar por ese mismo proceso, también va a tener que pasar por esa curva de aprendizaje».

Gerardo es asturiano por parte de madre y de padre. «Aunque los apellidos, Vargas García, no parezcan muy asturianos, los segundos apellidos de mi padre y mi madre sí que lo son. Mi padre se llamaba Alberto Vargas Secades y mi madre Conchi García Noriega». El padre, de San Claudio (Oviedo) emigró en 1946, huyendo de la posguerra española. La madre nació en México, hija de emigrantes de Cue (Llanes) y Peñamellera. Ambos han fallecido ya.

Gerardo Vargas comenzó su carrera profesional con su padre, que en aquel momento tenía una empresa «de blancos» (sábanas, almohadas… ropa de cama y hogar). Luego encontró un empleo en Torreón y, posteriormente, regresó a Ciudad de México como empleado en una importadora de alimentos que, por cierto, comercializaba la sidra El Gaitero. Más tarde trabajó en una tequilera y luego ya se enfocó a su actividad actual. Empezó a colaborar en el llamado Proyecto DEVA. «El objeto era identificar a empresarios asturianos en México a fin de vincularlos comercialmente con empresas asturianas. Estaba enfocado a las pymes. En México hay muchísima pequeña y mediana empresa cuyos dueños son asturianos».

A partir de ese proyecto, y ya con Asturex se centró en su labor actual de promotor empresarial. El trabajo de Gerardo funciona así. Asturex envía a los distintos promotores o colaboradores que tiene en México el proyecto de internacionalización que les ha presentado determinada empresa. Los promotores responden con una propuesta de trabajo, con la correspondiente oferta técnica y económica, y las compañías eligen. «También está la opción de que la propia empresa diga: yo quiero trabajar específicamente con Gerardo», apunta. A partir de ahí, Gerardo Vargas se pone en marcha. «Yo no vendo, yo trato de allanar el camino para que esa empresa entre con más facilidad. Hago esa primera búsqueda, esas prospecciones para no llegar a puerta fría en México. Presentarse a ‘puerta fría’ aquí puede ser muy complicado. Si eres un empresario que viene de fuera, te puede llevar muchísimo tiempo y muchísimo dinero identificar a los actores importantes o relevantes de tu producto o servicio. Así que lo que hacemos nosotros es tener identificados a esos actores de ese sector concreto en México y hacer una preselección que se ajuste a nuestro cliente. Nosotros le hacemos un traje a medida. Evidentemente, no podemos garantizar el éxito de la venta. Porque tú puedes estar presentándole a la persona ideal, pero resultó que no hubo química. No se cayeron bien y simplemente es un tema personal. Eso es importante», afirma.

Está convencido de que, en esta tarea profesional, ha contado siempre «con una ventaja interesante al ser hijo de asturianos y, desde adentro, conocer el sentir del asturiano y el sentir del mexicano». Asegura este agente comercial que, a la hora de hacer negocios, los españoles tienen a su favor la buena aceptación que encuentran entre los mexicanos. «Más allá de lo político y lo que han querido hacer estos últimos gobiernos mexicanos, las relaciones personales con España son maravillosas. El caso es que está bien visto el español y se reciben muy bien los productos españoles. Hay muy buena receptividad».

Gerardo insiste en que la paciencia es clave para conseguir abrirse un hueco empresarial en México. Y en que los esfuerzos encuentran recompensa. «Aquí, a la hora de hacer negocios, hay que caminar, no hay que correr. Llegar a vender en México es una carrera, no hacer carreras. Hay que armarse de paciencia. Hay que venir una vez y otra vez y otra y terminarás vendiendo. Y el mercado lo vale. Realmente es potente. No deja de ser la economía número 15 del mundo. Es cierto que, por desgracia, en México hay un importante porcentaje de pobreza, pero la otra mitad de esa población de 135 millones tiene poder adquisitivo. Y dentro de esa mitad hay un 20 por ciento que tiene muy buen poder adquisitivo», matiza. Además, México cuenta con una economía donde, en cada uno de sus sectores, «hay relativamente pocos actores».

Desde su experiencia como promotor empresarial, Gerardo Vargas esboza algunos sectores económicos que podrían resultar interesantes para los empresarios asturianos decididos a abrir mercado en México. “Un sector que sigue teniendo recorrido aquí es el minero. México es es el productor número uno de plata del mundo. El sector minero consume todo el tiempo, pero es muy discreto, no quieren hacer ruido. También las ingenierías tienen recorrido. Sobre todo, lo relacionado con la energía fotovoltaica y con todas las energías renovables. El potencial que tiene México en el sector fotovoltaico es brutal”.

Noticias relacionadas

A lo largo de más de dos décadas de experiencia, también ha visto evolucionar al empresariado asturiano. Ha sido para bien. “Los veo mucho más abiertos, más echados para adelante. En algún momento yo trataba con las cámaras vascas, y ellos siempre tuvieron fama de ser un modelo exportador. Hoy veo a los asturianos con la misma soltura y desparpajo que pudieran tener los vascos en aquellos tiempos».