De un garaje de Las Caldas a la Fórmula 1: la increíble historia del "De Lorenzo", el deportivo fabricado a mano en Asturias

El coche que un fisioterapeuta ovetense construyó durante seis años en el garaje de su casa de Las Caldas (Oviedo) se codeará este fin de semana en Madrid con algunos de los grandes nombres de la historia del automóvil español.

El "De Lorenzo", el espectacular deportivo artesanal creado por Xuan de Lorenzo, ha sido seleccionado para una exposición que reúne 25 vehículos fabricados en España y que se mostrará este fin de semana en Ifema, coincidiendo con el gran premio de la Fórmula 1 que se celebra en la capital. Allí, el De Lorenzo, estará junto a nueve Hispano-Suiza, un Pegaso Z-103, un Ricart, tres Dodge y varios monoplazas. "Es de lo más grande que te puede pasar si fabricas un coche", dice, orgulloso, su creador.

La comparación resulta casi inevitable. Detrás de un Hispano-Suiza o de un Pegaso hubo grandes equipos de ingenieros, diseñadores y especialistas. Detrás del De Lorenzo hubo un ovetense, un garaje reconvertido en taller y herramientas tan básicas como la radial, el martillo y la lima. "Pegaso reunió a los mejores ingenieros y chapistas. Yo lo hice solo", explica Xuan de Lorenzo, que es hijo de Gabino de Lorenzo, exalcalde de Oviedo.

Y ahí está buena parte de la singularidad del coche: frente a los grandes fabricantes y equipos que están detrás de buena parte de las piezas de la muestra, el deportivo asturiano fue diseñado y construido prácticamente pieza a pieza por su propio creador, solo y sin medios industriales.

El coche, subiéndose al camión / Ángel González

Detrás del creador de este vehículo está un fisioterapeuta y un músico que desde hace varios años encontró su pasión en la fabricación de coches. Su historia, que puede parecer exagerada, empezó con un sueño: mientras dormía se imaginó que diseñaba un coche, que lo fabricaba y que tenía éxito. "Fue un sueño real, de esos que tienes pocas veces en la vida. Siempre tuve ahí lo de diseñar mi propio coche", cuenta.

"Puedes irte a Alemania"

La idea permaneció durante años en su cabeza, hasta que una noche, mientras cenaba en El Ovetense, decidió que había llegado el momento. "Hay millones de coches diseñados por gente. ¿Por qué no lo voy a poder hacer yo?". Se fue para casa ese mismo día y pasó toda la noche dibujándolo. Tenía 42 años. Al día siguiente miró el diseño y le gustó. Empezaba así una aventura para la que no tenía conocimientos de ingeniería automovilística.

Aprendió por internet cómo se construía un coche desde cero, hizo una maqueta de madera a tamaño real y comenzó a moldear sobre ella la carrocería. Después llegaron las primeras soldaduras, las chapas y las piezas que había que repetir hasta conseguir el resultado buscado. "Y así, así, hasta que hice medio coche".

El resultado fue el De Lorenzo, un deportivo de casi cinco metros de longitud cuya carrocería y prácticamente todos sus elementos, salvo el motor y las llantas, fueron fabricados artesanalmente y nadie metió mano más que él. Mide 4,97 de largo y 1,98 de ancho y tiene un motor de 180 caballos procedente de un automóvil Pegaso Pedralbes. El estreno público, en Ifema, superó cualquier expectativa. Un vídeo del coche alcanzó nueve millones de reproducciones. Fue un subidón.

Después llegaron las exposiciones y también las propuestas de compra. Algunos interesados han llegado a ofrecer grandes sumas de dinero que el creador no desvela al detalle. Pero el coche sigue con Xuan de Lorenza. Funciona perfectamente, asegura, aunque la homologación le impide utilizarlo con normalidad en carretera. "Podrías arrancarlo e irte a Alemania, pero en España es muy difícil homologarlo". Su vida ha transcurrido así entre ferias y exposiciones.

El coche, por dentro / Ángel González / LNE

Para llevarlo de un sitio a otro, De Lorenzo se sacó el carné de camión y compró uno para transportar su creación. Esa imagen, la de él transportando su propio coche, encaja con su manera de entender los coches, a lo que hoy tiene plena dedicación con una rutina germánica: construir un nuevo coche que lleva con total secretismo.

Llega a su garaje a las ocho de la mañana y trabaja hasta las 15.00; regresa media hora después y sigue sin parar hasta las 22.00. Muchos días vuelve después de cenar y hace algo que le relaha: Sentarse a tomar una cerveza y ver el coche.

El taller sigue siendo, según su propia definición, "totalmente prehistórico". Y el método tampoco ha cambiado. Trabaja el acero inoxidable a mano, soldándolo y limándolo durante horas. En los últimos meses ha pasado cientos de horas con la lima. "Tengo el dedo índice como una salchicha, pero no puedo parar. Estoy absolutamente de los nervios", reconoce. Del nuevo deportivo apenas desvela nada, pero sí el nombre: Isósceles. Será "totalmente futurista", un superdeportivo que, asegura, "no se parece absolutamente a ningún deportivo" y tendrá unas formas sorprendentes de delante a atrás.

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Antes de los coches estuvo la música. Xuan de Lorenzo, bajo el nombre artístico de Xuan Zem, grabó tres discos y durante una década colaboró con Jorge Ilegal en Los Magníficos. Toca el vibráfono. Otra pasión poco convencional para un hombre acostumbrado a fabricarse sus propios caminos, ahora entre guitarras, motores, chapas y limas.