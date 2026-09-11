El policía asturiano al que un atasco salvó del 11-S: "Si hubiese conducido yo, habría tomado la autopista y habría ido directo a la Zona Cero"

El asturiano Enrique Balvín, natural de Ribadesella, llevaba 16 horas trabajando en la unidad de Narcóticos del Departamento de Policía de Nueva York cuando terminó su jornada. No tenía ni siquiera el uniforme a mano. Le prestaron una camisa de un compañero y salió de nuevo a la calle. Era la mañana del 11 de septiembre de 2001 y acababan de atacar las Torres Gemelas.

Lo que ocurrió después nunca lo olvidará, tal y como explica a LA NUEVA ESPAÑA vía telefónica desde la Gran Manzana, donde sigue viviendo y trabajando. Y donde este viernes 11 de septiembre todas las miradas y recuerdos se vuelven a 2001, en el 25.º aniversario del mayor atentado terrorista de la historia.

Balvín no conducía aquel día. Al volante iba una compañera de oficina que habitualmente no salía a la calle. Tomó la Novena Avenida y el tráfico quedó completamente bloqueado a la altura de la calle 14. Allí se quedaron atrapados cuando colapsó la primera torre. "Si hubiese conducido yo, habría tomado la autopista y habría ido directo a la Zona Cero", recuerda. Aquel atasco, en medio del caos de Manhattan, acabaría siendo decisivo.

Cuando consiguieron avanzar hasta las inmediaciones de City Hall, presenciaron otra escena imposible de olvidar: la caída del World Trade Center 7. El estruendo fue enorme, recuerda. Y, de repente, un "diluvio" de personas comenzó a correr hacia ellos, en una estampida provocada por el miedo y la incertidumbre.

Dentro de la policía tampoco había respuestas claras, explica. Las comunicaciones por radio estaban saturadas y la información llegaba de forma confusa. "Muchos de los bomberos habían establecido su base dentro de las propias torres antes de que se produjeran los derrumbes. Las redes de telefonía móvil también dejaron de funcionar", apunta. Balvín no podía hablar con su familia ni decirles dónde estaba, como todos los ciudadanos que habían sido "atrapados" en Manhattan tras el ataque a las totrres.

Larga jornada

Su jornada se prolongó durante horas el 11 de septiembre de 2001. Después de 14 horas de servicio, con el calor y el fuego todavía dominando la zona, pudo regresar brevemente a casa, alrededor de las cuatro de la madrugada, para ducharse y cambiarse. Apenas fue una pausa. Poco después volvió a Manhattan. El Lincoln Tunnel estaba cerrado al tráfico civil y, según recuerda, él fue el único vehículo que lo atravesó de regreso hacia la ciudad.

Aquella jornada excepcional se convirtió en una rutina durante los meses siguientes. Desde septiembre hasta enero trabajó turnos continuos de unas 14 horas diarias. La ciudad tardaría, calcula, entre seis y siete meses en recuperar cierta normalidad.

Aplausos

Entre las imágenes que más le impresionaron de aquellos meses no están solo las de la destrucción. También recuerda a los vecinos concentrados en Canal Street para aplaudir a los policías y a los servicios de emergencia cuando pasaban camino de la Zona Cero. "Era una ciudad golpeada que encontraba una manera de dar las gracias", describe.

A Balvín le correspondió también trabajar en "the pile", la gigantesca montaña de escombros. En Staten Island participó en las labores de búsqueda, utilizando rastrillos para examinar el material en busca de restos humanos. El 11-S no terminó para él cuando dejó atrás los escombros. El atentado cambió también su trayectoria profesional. Pasó de la sección de Fraude a la unidad de Inteligencia del NYPD y, dentro de la nueva estrategia antiterrorista de la policía neoyorquina, fue destinado durante cinco años a Madrid para crear y dirigir una unidad de enlace.

Desde España colaboró con el CNI, la Policía Nacional y la Guardia Civil y ayudó a trasladar al Departamento de Policía de Nueva York conocimiento sobre el terrorismo europeo, incluido ETA. También participó en investigaciones relacionadas con los movimientos por España de terroristas vinculados al 11-S. A su regreso a Nueva York continuó en Inteligencia, en una unidad dedicada al reclutamiento de confidentes para tratar de detectar posibles planes de atentado, tal y como describe.

Entre todas las responsabilidades y destinos de su carrera, Balvín guarda una consideración especial para uno. Volver a España representando a la Policía de Nueva York. Para el policía nacido en Espina, en Ribadesella, aquel fue, según considera, el mayor logro de su vida profesional.