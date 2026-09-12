El análisis del sportinguista volador: El Girona baja de su nube al Sporting

Diego Álvarez Bada trabaja como sobrecargo de aviación en la línea bandera de México. Es fundador y presidente de la peña "La villa de Quini", la primera y la única peña sportinguista oficial en México y fuera de España. Hasta diez veces al año vuela a España para ver los partidos del Sporting.

Jornada 4 y tercer partido de la temporada en El Molinón. El Sporting llegaba alzado, con siete puntos de nueve posibles, instalado en la parte alta de la clasificación y con la ilusión creciendo entre una afición que empieza a creer que este año puede ser diferente. Pero enfrente estaba el Girona. Un peso pesado de la categoría, recién descendido de Primera División y con una plantilla que, por calidad, bien podría seguir compitiendo en la máxima categoría. Y el Girona vino a recordarnos que esto no será fácil.

El 2-0 final puede parecer contundente, pero el Sporting no hizo un mal partido. Todo lo contrario. El equipo lo intentó, llevó durante muchos minutos el peso del encuentro y, especialmente en la segunda parte, se fue decidido en busca del empate. Pero enfrente había un equipo con futbolistas de una calidad extraordinaria, capaz de hacer mucho daño con muy poco.

El primer aviso llegó en el minuto 27. Y fue un auténtico zarpazo. Un pase magistral desde atrás del guardameta del Girona encontró a Yáser Asprilla, el joven internacional colombiano por el que el club catalán llegó a pagar alrededor de 18 millones de euros. Asprilla controló el balón a la espalda de Pablo Vázquez, se plantó ante Rubén Yáñez y definió por arriba del portero sportinguista con una facilidad y una calidad insultantes.

De esas jugadas que hacen parecer sencillo lo que solamente los grandes futbolistas saben hacer así.

El Sporting no se vino abajo. Siguió intentándolo y tras el descanso dio un paso al frente. Buscó el empate, atacó más y trató de encontrar los espacios que le permitieran meterse de nuevo en el partido. Pero el Girona resistió y esperaba su momento.

Y llegó en el minuto 75. Carles Pérez, canterano del Barcelona y exjugador de la Roma, club que llegó a pagar alrededor de 13 millones de euros por él, recibió por la banda derecha, aceleró y aprovechó un resbalón de Pablo Vázquez para quedarse con todo a favor. Después definió como lo que es: un futbolista de enorme calidad. 2-0 y partido sentenciado.

Dos goles. Dos zarpazos. Sin necesidad de dominar el partido ni de avasallar al Sporting. Ahí estuvo precisamente la diferencia.

El Sporting ha reforzado su plantilla, tiene más fondo de armario y transmite la sensación de contar con un equipo mucho más completo que el de temporadas anteriores. Pero una cosa es tener una buena plantilla y otra muy distinta es tener una plantilla como la del Girona, un equipo que hace apenas dos temporadas estaba jugando la Champions League.

El resultado, por tanto, debe servir como un aviso para navegantes. Nada será fácil.

Si el Sporting quiere pelear por el ascenso, tendrá que sudar mucho. Muchísimo. Habrá que sudar gotas de sudor, y algunos días seguramente gotas de sangre. Porque en Segunda hay equipos capaces de competir a un nivel altísimo y el Girona nos enseñó en El Molinón que, cuando enfrente tienes calidad de Primera, cualquier pequeño error puede convertirse en un gol.

Pero también me quedo con algo importante. La afición del Molinón terminó reconociendo el esfuerzo del equipo. Aplaudió y valoró el partido que hizo el Sporting pese a la derrota. Y eso dice mucho.

Nada que ver con aquella primera jornada ante el Sabadell, cuando los pitos y las críticas acompañaron al equipo hasta el final y la grada salió enfadada del estadio. Esta vez fue diferente. El Sporting perdió, sí, pero dejó la sensación de haberlo dado todo. De haberlo intentado hasta el último minuto. Y la afición supo reconocerlo.

Quizá porque hay derrotas que dejan enfado y derrotas que dejan aprendizaje. Esta debe ser de las segundas.

En México, además, el partido tocó a las ocho de la mañana del sábado. Un horario tempranero para comenzar el fin de semana viendo al Sporting, aunque esta vez el café seguramente supo un poco más amargo que en Tenerife. Porque el Sporting llegaba de aquel triunfo ante el Tenerife con siete puntos y se había subido a una nube. El Girona se encargó de bajarlo. Y quizá tampoco sea malo.

Porque para llegar arriba primero hay que saber dónde está uno. Y este partido nos recordó que el Sporting tiene argumentos para ilusionarnos, pero todavía tiene mucho camino por recorrer.

Además, hay un dato que debería preocuparnos: la próxima jornada será la quinta del campeonato y el cuarto partido del Sporting en casa. Ya se han escapado los cinco de nueve puntos que había en juego en El Molinón. Si este equipo quiere estar arriba, El Molinón tiene que convertirse en una fortaleza.

La oportunidad de hacerse fuerte en casa se va consumiendo y el Sporting tendrá que empezar a sumar de tres en tres ante su gente. No siempre podrá ganar, por supuesto, pero sí tendrá que convertir El Molinón en ese lugar donde los rivales sepan que puntuar cuesta muchísimo.

Todavía queda prácticamente toda la temporada por delante. Hay tiempo para mejorar, para corregir errores y, sobre todo, para que este equipo termine de coger forma. Porque, pese al 2-0, yo sigo viendo motivos para ser optimista.

El Sporting no perdió la cara. Compitió. Lo intentó. Y cuando terminó el partido, su gente lo reconoció.

Ahora toca levantarse otra vez. La próxima semana espera el Eldense. Jornada 5, cuarto partido en casa. Y ya no vale otra cosa que ir a por los tres puntos.

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Porque el Girona ya nos bajó de la nube. Ahora toca demostrar que, desde el suelo, también sabemos volver a volar.