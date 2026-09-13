Adrián Barbón intervendrá en Amar Asturias, la cita del talento asturiano en Madrid

Madrid acogerá este lunes 14 de septiembre la primera edición de Amar Asturias-Madrid Edition, una cita que reunirá en la capital a profesionales asturianos vinculados a ámbitos como la tecnología, las finanzas, el emprendimiento o la medicina. El encuentro, organizado por la Cámara de Comercio de Oviedo con la participación del Principado y la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA a través de su canal Asturias Exterior, comenzará a las 19.00 horas en Truss Madrid by Movistar Arena.

La cita contará con la presencia e intervención del presidente del Principado, Adrián Barbón, que será recibido a su llegada al recinto por representantes de las instituciones y organizaciones impulsoras de la iniciativa. El acto busca conectar el talento asturiano presente en Madrid, comunidad que acoge a más de 40.000 nacidos en el Principado, la mayoría de ellos desarrollando su carrera profesional en la capital. La convocatoria para asistir a esta cita sigue abierta y está disponible para los interesados en amarasturias.camara-ovi.es.

La jornada estará presentada por la periodista Ana Francisco y arrancará con una actuación musical de la artista asturiana Lady Llagar, antes de dar paso a la intervención del presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, y a las conversaciones con los protagonistas asturianos de esta primera edición: Paloma Marín, vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores; Gabriela Orille, experta en innovación financiera y CEO de Flinket; Javier Fernández Castañón, responsable de grandes cuentas de Palantir Technologies para España y Portugal; Sergio Álvarez-Teleña, fundador y CEO de SciTheWorld, y Samuel Espías, cirujano maxilofacial especializado en cirugía plástica facial

Estarán presentes, entre otros, José Manuel Ferreira, vicepresidente de la Cámara; Borja Sánchez, consejero de Ciencia; David González, director de la agencia Sekuens; Juan Cofiño, presidente de la Junta; y José Luis Huerta, director de la Oficina Económica de Asturias en Madrid.

El encuentro incorporará además varios elementos vinculados a la identidad asturiana. Salvador Ondó, campeón y maestro de escanciadores, tendrá también su espacio durante el acto.

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La parte institucional dará paso después a un ambiente más distendido, con una espicha con gastronomía asturiana y sidra.