Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

Adrián Barbón intervendrá en Amar Asturias, la cita del talento asturiano en Madrid

La iniciativa busca estrechar vínculos con los más de 40.000 asturianos que residen en la capital y desarrollan su carrera profesional en sectores estratégicos como la tecnología, las finanzas y la medicina

Cartel del evento

Cartel del evento

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Xuan Fernández

Xuan Fernández

Madrid acogerá este lunes 14 de septiembre la primera edición de Amar Asturias-Madrid Edition, una cita que reunirá en la capital a profesionales asturianos vinculados a ámbitos como la tecnología, las finanzas, el emprendimiento o la medicina. El encuentro, organizado por la Cámara de Comercio de Oviedo con la participación del Principado y la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA a través de su canal Asturias Exterior, comenzará a las 19.00 horas en Truss Madrid by Movistar Arena.

La cita contará con la presencia e intervención del presidente del Principado, Adrián Barbón, que será recibido a su llegada al recinto por representantes de las instituciones y organizaciones impulsoras de la iniciativa. El acto busca conectar el talento asturiano presente en Madrid, comunidad que acoge a más de 40.000 nacidos en el Principado, la mayoría de ellos desarrollando su carrera profesional en la capital. La convocatoria para asistir a esta cita sigue abierta y está disponible para los interesados en amarasturias.camara-ovi.es.

La jornada estará presentada por la periodista Ana Francisco y arrancará con una actuación musical de la artista asturiana Lady Llagar, antes de dar paso a la intervención del presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, y a las conversaciones con los protagonistas asturianos de esta primera edición: Paloma Marín, vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores; Gabriela Orille, experta en innovación financiera y CEO de Flinket; Javier Fernández Castañón, responsable de grandes cuentas de Palantir Technologies para España y Portugal; Sergio Álvarez-Teleña, fundador y CEO de SciTheWorld, y Samuel Espías, cirujano maxilofacial especializado en cirugía plástica facial

Estarán presentes, entre otros, José Manuel Ferreira, vicepresidente de la Cámara; Borja Sánchez, consejero de Ciencia; David González, director de la agencia Sekuens; Juan Cofiño, presidente de la Junta; y José Luis Huerta, director de la Oficina Económica de Asturias en Madrid.

El encuentro incorporará además varios elementos vinculados a la identidad asturiana. Salvador Ondó, campeón y maestro de escanciadores, tendrá también su espacio durante el acto.

Noticias relacionadas

La parte institucional dará paso después a un ambiente más distendido, con una espicha con gastronomía asturiana y sidra.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado un conductor de más de 1.000 euros por echar gasolina 95, cuyo precio está muy alto, pero no llevar el papel en la guantera: la Guardia civil extrema la vigilancia
  2. Los asturianos del Imserso podrán irse a Benidorm en la nueva temporada, aunque con estancias más cortas: consulta las fechas y los precios
  3. Trasladan de la cárcel de Asturias a la de Córdoba por seguridad a un miembro de 'La Santa', la banda de narcos tras el ajuste de cuentas de Llanera
  4. El colectivo 'Fiestes Populares' denuncia una agresión 'fascista' en su caseta de la Catedral de Oviedo: uno de los heridos es el exconcejal de Somos Rubén Rosón
  5. Bertín Osborne visita a los policías y bomberos de Oviedo antes de su concierto en La Ería: 'Quedó contento y sorprendido con las instalaciones
  6. El tremendo susto de dos operarios de telefonía en Teverga: un oso les impedía bajar del repetidor donde trabajaban
  7. Fallece en Oviedo a los 56 años Enrique Blanco, arquitecto que diseñó la reforma de Trascorrales
  8. El exconcejal de Oviedo Rubén Rosón y el militante de izquierdas Jorge Fernández denuncian una grave agresión 'fascista' en San Mateo: 'Nos gritaban rojos de mierda y arriba España

Septiembre presta

La visión de la alcaldesa, Carmen Moriyón, sobre los avances de Gijón: "Una semana que mide hechos"

La visión de la alcaldesa, Carmen Moriyón, sobre los avances de Gijón: "Una semana que mide hechos"

Recuperar la libertad, igualdad y solidaridad del socialismo

Recuperar la libertad, igualdad y solidaridad del socialismo

Adrián Barbón intervendrá en Amar Asturias, la cita del talento asturiano en Madrid

Adrián Barbón intervendrá en Amar Asturias, la cita del talento asturiano en Madrid

Oviedo lleno en el primer fin de semana de San Mateo. En las casetas cuesta encontrar una mesa y sillas libres

La gran alegría de Juan Carlos García Méndez, ganador del segundo Nissan Juke del verano: «Es una magnífica sorpresa»

La gran alegría de Juan Carlos García Méndez, ganador del segundo Nissan Juke del verano: «Es una magnífica sorpresa»

Roberto Ardura, candidato del PSOE a la Alcaldía de Mieres: "Quiero un concejo dinámico, con vida, y no un Mieres apático como lo veo ahora"

Roberto Ardura, candidato del PSOE a la Alcaldía de Mieres: "Quiero un concejo dinámico, con vida, y no un Mieres apático como lo veo ahora"

EN IMÁGENES: El prao de la fiesta de Corvera, hasta los topes por la actuación de Panorama

EN IMÁGENES: El prao de la fiesta de Corvera, hasta los topes por la actuación de Panorama
Tracking Pixel Contents