Ana Francisco, periodista y presentadora de "El Picu": "A los asturianos a veces nos cuesta más presumir de lo que hacemos"

La periodista Ana Francisco (León, 1986) es uno de los rostros más populares de la televisión pública asturiana (TPA), a través de la que se cuela casi a diario en los hogares del Principado con el programa "El Picu". Este lunes será la encargada de presentar en Madrid el acto Amar Asturias, organizado por la Cámara de Comercio de Oviedo, con la participación del Principado y la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA a través de Asturias Exterior, en el Movistar Arena a partir de las 19 horas.

¿En qué consistirá Amar Asturias?

Es una quedada de asturianos en Madrid con una intención bastante clara: pasar un poco del "qué guapa" es Asturias al "qué podemos" hacer por Asturias toda esta gente que estamos fuera. Se trata de empresarios, gente del mundo de la ciencia, la tecnología, las instituciones... Es un poco como una sextaferia por la región, juntar talento, contactos, experiencias, ganas y ver qué se puede hacer con todo eso. Y, al mismo tiempo, intentar que sea un poco ameno, divertido.

¿Por qué amar Asturias?

Casi acabo antes diciendo motivos por los que no amarla, que es ninguno. Lo primero, por la gente, increíblemente maja y maravillosa. También me fascina mucho esta identidad asturiana fortísima y todo lo que hay detrás de ella. Desde la minería, la tradición, el mundo rural, el sindicalismo, la tradición obrera, la historia de la comunidad y de pelear juntos por las cosas. Eso es muy del Norte y muy de Asturias. Y luego, por supuesto, están los concursantes de "El Picu".

Tantos han pasado que podrá hacer un perfil completo de los asturianos.

Después de diez años tengo una muestra poco científica, pero amplísima, para sostener mi teoría de que los asturianos son extraordinariamente majos. Me he encontrado gente divertidísima, peculiar, entrañable, con historias increíbles.

¿Qué mejoraría de Asturias?

Lo primero que mejoraría es que Asturias estuviera más cerca de Madrid. No diría que los asturianos no valoramos Asturias, porque a cualquier asturiano se le llena la boca hablando de la tierra. Pero creo que a veces cuesta más presumir de lo que hacemos. Somos extraordinariamente eficaces encontrando todo lo que no funciona y bastante menos eficaces reconociendo nuestras fortalezas. Así que yo creo que mejoraría eso, un poco menos de complejo y un poco más de ambición. Evidentemente sin perder capacidad de autocrítica, que es bastante sano.

Usted es leonesa, asturiana de adopción y ahora residente en Madrid. ¿De dónde se siente?

Lo de las identidades híbridas lo manejo bastante bien. Cada viernes salgo de Madrid, paro en León a tomarme un café y termino en Asturias. Y cada domingo hago exactamente lo contrario. Asturias, León, Madrid. Soy leonesa. Asturias es mi casa desde hace muchísimos años, desde los 18. Y bueno, pues ahora Madrid forma parte de mi vida, sobre todo de mi vida profesional, y también personal. Ninguna identidad es excluyente de la otra. Soy bastante partidaria en pensar Asturias y León como una sola identidad, de pensarlas juntas. Ojalá algún día pudiéramos formar una misma comunidad. Hay vínculos históricos, culturales, sociales. Me haría especial ilusión y además me simplificaría muchísimo, por ejemplo, la respuesta a esta pregunta.

¿Y cómo ve Asturias y su León natal desde la distancia?

Madrid es una jungla de cemento y, al mismo tiempo, mi vida profesional aquí es muy estimulante. Tengo amigos increíbles, me pasan cosas maravillosas y disfruto muchísimo de la ciudad, pero en cuanto quiero mucho a alguien, inmediatamente quiero llevármelo de Madrid a Asturias y a León, porque mi idea del paraíso está en otro sitio.

Hay una gran diáspora asturiana en Madrid. ¿Hay unión?

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Sí, lo observo en mi trabajo. Somos tres asturianos y es inevitable. Lo de los asturianos en Madrid es increíble. El reto interesante no es solamente estar unidos sentimentalmente, que eso ya lo tenemos. El siguiente paso es convertir esa red en algo útil para Asturias. Esto que se va a hacer de la gala de Amar Asturias me parece muy interesante. No solamente por compartir contactos, sino también conocimiento, oportunidades, abrir puertas; y conectar gente.