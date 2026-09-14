Barbón, en Madrid: "Hay que hablar bien de Asturias. ¿Alguien se imagina un vasco hablando mal de Euskadi?"
El presidente Adrián Barbón defendió en el acto Amar Asturias el potencial de la región ante jóvenes asturianos y destacó la inversión en los talleres de Barros como motor para la creación de empleo
Adrián Barbón, presidente del Principado, intervino esta tarde en el evento Amar Asturias, que reunió en el espacio Truss Madrid, del Movistar Arena, a profesionales de la región de ámbitos como la tecnología, las finanzas, el emprendimiento o la medicina. El evento, celebrado en la capital, reunió en torno a 400 personas, la mayoría jóvenes asturianos que viven en Madrid.
Barbón destacó en el acto, organizado por la Cámara de Comercio de Oviedo y con LA NUEVA ESPAÑA como colaboradora, a través de su canal Asturias Exterior, el enorme talento de la región y lanzó una petición. “Hay que hablar bien de Asturias, eso es clave. ¿Os imagináis a alguien de Euskadi hablando mal de su tierra? Asturias tiene que vencer ese pesimismo antropológico que tenemos arraigado”, indicó.
El presidente habló del momento económico de la región y se remontó a la reconversión industrial, que “no ha concluido y es un momento muy difícil de digerir”. Barbón destacó la reciente compra de los talleres de Barros a Duro Felguera por parte del Principado para que pueda instalarse la multinacional Indra. “Hemos hecho una inversión muy importante. Había un problema y nuestro Gobierno impuso una solución. La inversión de Indra generará riqueza y 400 puestos de trabajo”, señaló el presidente, que admitió que en Asturias “hay multitud de problemas y hay que ser críticos”, pero destacó la “apuesta” de su Gobierno por la ciencia, ejemplificada en el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, presente en el acto.
Barbón también habló sobre la posición crítica del Principado hacia el peaje del Huerna, un asunto que los asistentes recalcaron como prioritario, y recordó asimismo la oposición de Asturias al Gobierno central, de su mismo partido, en la reforma de la financiación autonómica.
“Mi posición es dialogar siempre que sea posible y actuar cuando sea necesario. Soy socialista desde los 16 y asturiano desde que nací, la lealtad a Asturias es lo primero”, aseguró.
Barbón finalizó pidiendo “creer en nosotros mismos, porque tenemos muchísimo potencial”. Y dio un dato: “En los últimos años vienen más jóvenes a vivir a Asturias que los que se marchan fuera”, concluyó, llamando al retorno.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de dos cortinas de lujo estilo hotel para el salón: translúcido y con una caída suave
- Luz verde la DGT al papel por el que los nacidos nacidos entre 1956 y 1961 no van a poder renovar el carnet de conducir el próximo año
- El adiós a la baliza v-16 llega al Congreso: 'reflexión' la DGT tras la enmienda
- Multado con 200 euros un conductor que puso la baliza v-16 pero no la espuma obligatoria: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Un matrimonio de policías fuera de servicio detienen a un fugitivo de la justicia... en el llagar 'El Fugitivo' de Gijón
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para consguir el juego de seis toallas de ducha en marfil más barato del mercado: puro algodón y secado rápido
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de dos manteles de lino para comedor más baratos del mercado: para mesas grandes
- Se pone a chillar en una calle de Gijón, la policía acude a hasta él y al ir a darle la documentación saca tres envoltorios con cocaína