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Barbón, en Madrid: "Hay que hablar bien de Asturias. ¿Alguien se imagina un vasco hablando mal de Euskadi?"

El presidente Adrián Barbón defendió en el acto Amar Asturias el potencial de la región ante jóvenes asturianos y destacó la inversión en los talleres de Barros como motor para la creación de empleo

Adrián Barbón, en el centro, antes del evento Amar Asturias

Adrián Barbón, en el centro, antes del evento Amar Asturias / GOBIERNO DE ASTURIAS / Europa Press

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Xuan Fernández

Xuan Fernández

Adrián Barbón, presidente del Principado, intervino esta tarde en el evento Amar Asturias, que reunió en el espacio Truss Madrid, del Movistar Arena, a profesionales de la región de ámbitos como la tecnología, las finanzas, el emprendimiento o la medicina. El evento, celebrado en la capital, reunió en torno a 400 personas, la mayoría jóvenes asturianos que viven en Madrid.

Barbón destacó en el acto, organizado por la Cámara de Comercio de Oviedo y con LA NUEVA ESPAÑA como colaboradora, a través de su canal Asturias Exterior, el enorme talento de la región y lanzó una petición. “Hay que hablar bien de Asturias, eso es clave. ¿Os imagináis a alguien de Euskadi hablando mal de su tierra? Asturias tiene que vencer ese pesimismo antropológico que tenemos arraigado”, indicó.

El presidente habló del momento económico de la región y se remontó a la reconversión industrial, que “no ha concluido y es un momento muy difícil de digerir”. Barbón destacó la reciente compra de los talleres de Barros a Duro Felguera por parte del Principado para que pueda instalarse la multinacional Indra. “Hemos hecho una inversión muy importante. Había un problema y nuestro Gobierno impuso una solución. La inversión de Indra generará riqueza y 400 puestos de trabajo”, señaló el presidente, que admitió que en Asturias “hay multitud de problemas y hay que ser críticos”, pero destacó la “apuesta” de su Gobierno por la ciencia, ejemplificada en el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, presente en el acto.

Barbón también habló sobre la posición crítica del Principado hacia el peaje del Huerna, un asunto que los asistentes recalcaron como prioritario, y recordó asimismo la oposición de Asturias al Gobierno central, de su mismo partido, en la reforma de la financiación autonómica.

“Mi posición es dialogar siempre que sea posible y actuar cuando sea necesario. Soy socialista desde los 16 y asturiano desde que nací, la lealtad a Asturias es lo primero”, aseguró.

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Barbón finalizó pidiendo “creer en nosotros mismos, porque tenemos muchísimo potencial”. Y dio un dato: “En los últimos años vienen más jóvenes a vivir a Asturias que los que se marchan fuera”, concluyó, llamando al retorno.

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