El talento joven asturiano exhibe en Madrid su potencial para "conquistar el futuro" de la región

Es verdad que fue John F. Kennedy el primero en decir aquello de “no preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país”. Y es verdad que el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, hizo esta tarde la versión asturiana de un eslogan casi legendario en el acto celebrado en Madrid, junto a unos 400 asturianos en la capital, la mayor parte de ellos jóvenes y prometedores profesionales entre los veinte y los treinta años de edad. Invitó a todos los presentes a poner algo de su parte, a convertirse en “activistas de la prosperidad” en favor de Asturias. Y, a renglón seguido, subrayó esta idea dejando caer que, en realidad, ni siquiera es invento original de JFK, que en Asturias ya estaba inventada: “Es muy sencillo, que cada uno aporte lo que puede, como una sestaferia”.

El acto “Amar Asturias”, organizado por la Cámara de Comercio de Oviedo en el espacio de eventos del Madrid Arena –donde ayer volvía a tocar Aitana entre multitudes- era en realidad una propuesta de sestaferia actualizada: reclutar, activar y conectar talento asturiano en la capital para recargar la Asturias de futuro. “El futuro no solo se hereda, se conquista. Y el futuro no solo lo deciden los políticos, también lo decidimos entre todos. No sólo es obligación del Gobierno, cada asturiano tiene que poner de su parte”, apuntó Paniceres en un acto que contó con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA en el que, además de una extraordinaria afluencia de jóvenes asturianos que trabajan o estudian en la capital, contó con una amplia representación institucional del Principado, encabezada por el presidente del Ejecutivo regional, Adrián Barbón, y el presidente del Parlamento regional, Juan Cofiño. También estuvo presente, entre otros, el líder de la oposición, Álvaro Queipo, presidente del PP asturiano. Barbón, que al final del evento fue invitado a subir al escenario y a reflexionar sobre la necesidad de retomar el espíritu de la sestaferia, señaló dónde tendría que estar el inicio del proceso: “Una cosa clave, hablar bien de Asturias. ¿Vosotros os imagináis a un vasco hablando mal de su tierra? Asturias tiene que vencer ese pesimismo antropológico que está ahí arraigado y, como punto de partida, hablar bien de Asturias”.

El objetivo de la Cámara de Oviedo es que el acto celebrado esta tarde en Madrid sea el inicio de un “movimiento”; que “Amar Asturias” se convierta en un encuentro anual, en una marca arraigada que sirva para reclutar talento y proyectar sus posibilidades hacia el futuro de la región. Porque, indicó Paniceres, así los jóvenes asturianos del exterior no solo contribuirán a la mejora de Asturias, “también así aumentarán las posibilidades de regreso a nuestra tierra”.

El acto fue, en sí mismo, una exhibición del potencial del talento asturiano, desde la intervención de la presentadora Ana Francisco, al guión, que corrió a cargo del periodista y escritor Pachi Poncela, autor de un concepto digno de apuntar, la necesidad de que Asturias sea “futurogénica”. Es decir, aparte de dar tan bien en cámara cuando se trata de exhibir sus paisajes de postal turística, que también tenga buena cara cuando llegue el porvenir. “Amar Asturias” arrancó fuerte, con la actuación de Lady Llagar, tras la que se esconde la extraordinaria cantante y presentadora Mariajo Baudot. Vestida de traje regional sobre piel de cabaret, Lady Llagar comenzó con una versión asturianizada de “Soy tu reliquia”, de Rosalía, y terminó con una surgenten exposición del elaboradísimo tatuaje floral que adorna la terminación de sus dos piernas.

Fue la muestra de que los promotores del acto trataban de salirse del marco de los tópicos que envuelven a museo del prado que los turistas ven en Asturias, y aportar un nuevo paisaje para enmarcar la reflexión. Así, fueron subiendo al escenario una serie de jóvenes profesionales asturianos que han triunfado en sus respectivos ámbitos para aportar su visión y esbozar algunos caminos para alcanzar esa necesaria “futurogenia”.

El primero en tomar la palabra fue el cirujano maxilofacial Samuel Espías, que ha hecho de su consulta en Oviedo una referencia internacional en blefaroplastia (cirujía de párpados). Contó el largo camino que tuvo que transitar para poder regresar a Oviedo y desempeñar su actividad en la capital asturiana. Ahora, además, colabora con el pueblo saharaui. Sobre los mercados financieros y las oportunidades que ahí se abren hablaron las ovetenses Paloma Marín, vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y Gabriela Orille, consejera independiente de Denarius Finance y CEO de Plataforma Flinket. Del mundo de la innovación tecnológica hablaron Javier Fernández Castañón, de Palantir Technologies y Sergio Álvarez Teleña, CEO de de SciTheWorld.

Cambiar el Gobierno y quitar el peaje

Y gracias a la tecnología precisamente se desarrolló un interesante momento del acto en el que, gracias a un código QR proyectado en pantalla, los asistentes podían responder con sus teléfonos móviles a distintas preguntas que les iba planteando la presentadora Ana Francisco, muy ducha en el mundo de la pregunta y la respuesta pues es popularmente conocida, hasta idolatrada, como presentadora del programa “El Picu” de la TPA. Para que Asturias sea “futurogénica”, Francisco preguntó a los asistentes qué querían que ocurriera o qué podían ellos aportar personalmente. La mayoría pasó de largo por el ofrecimiento de aportar un compromiso personal y se fue directa a pedir dos cambios principales. Uno, que se quitase el peaje del Huerna y, dos, que cambiase el Gobierno. Ana Francisco, con Barbón allí presente, se las arregló como pudo. Luego ya en el turno de Barbón sobre el escenario, el presidente se lo tomó con humor y explicó que, por cambiar, él estaba todo el tiempo cambiando el Gobierno y que, desde sus inicios, tanto cambió que sólo quedan ya dos consejeros que sigan en su puesto. Y que uno era Borja Sánchez, allí presente, consejero de Ciencia y además amigo personal de Barbón.

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El primer día en el que se comenzó “Amar Asturias” desde Madrid terminó con una espicha y con un curso aceleradísimo de escanciado a cargo del campeón Salvador Ondó. Y, claro, con el “Asturias, patria querida”, esa canción de amor escrita para una relación a distancia.