Carlos Paniceres, en Amar Asturias: "Tenemos que ponernos todos de acuerdo para hacer algo por esta tierra que nos apasiona"
El presidente de la Cámara de Comercio abre el acto que reúne al talento asturiano en Madrid y pide implicación "más allá de lo folclórico" para que regrese el talento a la región
Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, abrió esta tarde el evento Amar Asturias, que reunió en el espacio Truss Madrid, del Movistar Arena, a profesionales de la región de ámbitos como la tecnología, las finanzas, el emprendimiento o la medicina. El evento, que congregó a unas 400 personas, muchas de ellas jóvenes que residen en la capital, fue organizado por la Cámara de Comercio, con la participación del Principado. En el encuentro colaboró LA NUEVA ESPAÑA, a través de su canal de Asturias Exterior.
“Todos podemos hacer algo por mejorar Asturias y con esa idea venimos a Madrid, que es el quinto municipio de Asturias”, destacó Paniceres, que habló en su discurso de la sextaferia, una tradición asturiana de trabajo en comunidad.
El presidente cameral tuvo palabras optimistas respecto al momento de la región. “Tenemos mucha gente relevante que tiene posiciones importantes. Podemos ponernos todos de acuerdo para hacer algo por la tierra que nos apasiona. Lo importante es que Asturias vaya mejor, porque si va mejor tendremos más oportunidades, y el talento que hay en Madrid podrá volver a la región”, indicó.
“Este acto tiene que ser un inicio. Pedimos a los jóvenes que no se desconecten de nuestra región y que a lo largo del año se mantenga esta gran comunidad. Eso es Amar Asturias, cada uno aportando lo que puede. Hay que pensar qué puede hacer cada uno en su ámbito por Asturias para que todos empujemos en la misma dirección”, recalcó.
Paniceres pidió implicación “más allá de lo folclórico”, para “traer inversiones, generar puestos de trabajo y atraer empresas”. Dio una fórmula: “Hay que hablar bien de Asturias para que vuelva el talento. No solo es una obligación de los políticos, es de todos. Asturias es una forma extraña de libertad: tener raíces y no tener fronteras”, indicó Paniceres, que finalizó con una pregunta: “¿Dónde se vive mejor que en Asturias?”
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