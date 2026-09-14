EN DIRECTO: sigue Amar Asturias, el evento que conecta en Madrid al joven talento asturiano

El joven talento asturiano se da cita hoy en Madrid en la primera edición de Amar Asturias-Madrid Edition, un evento que reúne a profesionales de la región de referencia en ámbitos como la tecnología, las finanzas, el emprendimiento o la medicina.

La cita tendrá lugar hoy a las 19.00 horas en el recinto Truss Madrid By Movistar Arena (calle Jorge Juan, 99) y nace con vocación de continuidad, organizado por la Cámara de Comercio de Oviedo y con la participación del Principado. En este encuentro colabora LA NUEVA ESPAÑA, a través de Asturias Exterior, el canal digital que visibiliza y conecta a los asturianos en la diáspora.