El análisis azul de la futbolista Laura Díaz: Estamos en el kilómetro cinco de una maratón

La futbolista avilesina Laura Díaz González, apasionada seguidora del Real Oviedo, comenzó a enviar desde Hong Kong sus análisis sobre la evolución del equipo azul para la edición "Asturias Exterior" de LA NUEVA ESPAÑA. Con su sección "Lo más lejos a tu lado" debutó como cronista oviedista justo en la temporada del sueño, del regreso a Primera. En China estudió Relaciones Internacionales, siguió su formación en Bruselas y ahora emprende una nueva etapa laboral desde Madrid. Ella, que pertenece a la llamada "generación del barro", que acompañó al Oviedo en sus peores momentos, analiza desde la capital de España la marcha del Oviedo, que inicia una pretemporada con la mira puesta al regreso a la Primera.

El azul perseguía el viaje. Primero fue el del Egeo, el de las cúpulas y las puertas de las islas griegas. Después, casi sin transición, el de una camiseta del Real Oviedo en un andén de Atocha. A la una de la madrugada había aterrizado en Madrid; a las nueve estaba subida a un AVE rumbo a Valladolid, después de dejar la mochila, dormir lo justo para no llamarlo descanso y asumir que quizá no era la manera más razonable de terminar unas vacaciones.

Pero uno se va unos días pensando que deja el fútbol en casa y vuelve descubriendo que, en realidad, se lo había llevado en la maleta.

Horas después, el Oviedo ganaba 0-3 en Zorrilla y Julián Calero aparecía en rueda de prensa hablando de un maratón. Jornada cinco, kilómetro cinco. Demasiado pronto para sacar conclusiones, vino a decir, para pensar que una victoria explica una temporada o que un tropiezo la condiciona. Después de haber estado en Atenas apenas unas horas antes, la imagen era demasiado buena para dejarla pasar.

Podría contarse así: un mensajero vestido de azul echa a correr. No lleva sandalias ni atraviesa una llanura griega, sino cuarenta y dos jornadas, campos incómodos, tardes de lluvia y partidos en los que unas veces tocará guardar fuerzas y otras acelerar. Su destino tampoco es Atenas. La meta queda demasiado lejos para verla. De momento, acaba de pasar por Valladolid.

Una semana antes, el camino parecía bastante más empinado. La expulsión de Aldasoro en el minuto 25 dejó al Oviedo con diez frente al Burgos durante más de una hora y convirtió el partido en un ejercicio de resistencia. No hubo goles ni victoria, y el Tartiere volvió a marcharse a casa con esa sensación incómoda de haber visto a su equipo hacer muchas cosas bien sin conseguir la que más se recuerda al mirar el marcador.

Aquel 0-0, sin embargo, dejó algo más. Una defensa capaz de resistir en inferioridad, un equipo que no se descompuso cuando el guión se torció y una grada que terminó reconociendo el esfuerzo. En una categoría en la que los planes suelen durar hasta el primer contratiempo, saber mantenerse en pie tampoco es poca cosa.

Es curioso el fútbol. Una semana estás intentando explicar por qué no entra el balón y a la siguiente tienes que explicar por qué entran todos.

En Zorrilla apareció justo lo que había faltado. Y no una vez, sino tres. Hasta los centrales se apuntaron. Carlos Domínguez abrió el camino a balón parado, Dani Calvo amplió la ventaja y Pablo Sáenz terminó de cerrar una tarde en la que el Valladolid apenas consiguió inquietar a Aarón Escandell. Calero resumió después el encuentro como "serio, aunque no brillante". Puede que precisamente ahí esté una de las mejores noticias para el Oviedo. No necesitó una exhibición. Le bastó con entender el partido, aprovechar sus momentos y no conceder al rival la posibilidad de regresar a él.

Los dos últimos partidos han mostrado, además, registros diferentes de un mismo equipo. Contra el Burgos tuvo que sobrevivir; en Valladolid pudo disfrutar. Son dos verbos distintos, pero probablemente ambos expliquen bastante bien lo que pretende construir Calero: un conjunto capaz de mantenerse dentro del partido cuando las cosas se tuercen y de hacer daño cuando aparece la oportunidad. Por eso el entrenador eligió precisamente una victoria contundente para rebajar la temperatura. Cinco jornadas alcanzan para empezar a reconocer rasgos, pero no para decidir qué clase de temporada espera.

Y explicarle eso al oviedismo nunca es sencillo. Pedir paciencia en el Tartiere tiene algo de paradoja, porque pocas aficiones han tenido que esperar tanto y tantas veces. Ascensos, regresos, fichajes, finales felices y goles que parecían empeñados en no llegar. Paciencia hay. Otra cosa es la voluntad de seguir presumiendo de ella.

Los números, al menos, empiezan a ofrecer alguna pista. El Oviedo suma ocho puntos después de cinco jornadas, ha ganado sus dos partidos lejos del Tartiere (Albacete y Valladolid) y solo ha recibido un gol en todo el campeonato. El lunar sigue estando en casa, donde todavía no ha conseguido ganar ni marcar. Después de Zorrilla, ese dato pesa un poco menos, aunque no haya dejado de importar.

El próximo tramo será Sabadell. Después llegará el derbi. Dos citas suficientemente cercanas como para recordar que mirar demasiado lejos sigue siendo un ejercicio innecesario.

Ya llegará el momento de mirar el reloj, hacer cuentas y preguntarse cuánto falta. Ahora basta con comprobar que, cuando el partido exigió aguantar, el equipo aguantó; y cuando apareció la oportunidad de golpear, no la dejó pasar. Para una carrera que apenas empieza, no parece un mal aprendizaje.

De momento, el Oviedo no sabe dónde terminará.

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Pero empieza a dar la sensación de que sabe correr.