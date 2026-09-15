Asturias y Puerto Rico recuperarán la memoria de Fernández Juncos en el centenario de su fallecimiento

Asturias y Puerto Rico acogerán en 2028, con motivo del centenario del fallecimiento del escritor y periodista Manuel Fernández Juncos, un extenso programa de actividades para poner en valor el legado cultural y la relevancia histórica de este ilustre y desconocido emigrante riosellano, considerado el patriarca de las letras de la isla caribeña al ser autor de su himno nacional “La Borinqueña” y principal valedor para que el español se mantuviera como idioma oficial tras el cambio de soberanía en 1898 a Estados Unidos.

Enrique Fierres, presidente de la Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia de Puerto Rico, se ha entrevistado con Gimena Llamedo, vicepresidenta del Gobierno del Principado de Asturias, para trasladarle las actividades que se organizarán en 2028 con el fin de dar visibilidad al legado cultural de este peculiar emigrante, nacido en 1846 en la aldea de Tresmonte, en Ribadesella, quien triunfó intelectualmente tras emigrar con 10 años a la isla caribeña. En 1916, fue investido “doctor honoris causa” por la Universidad de Puerto Rico y, en 1924, el Ayuntamiento de San Juan, capital de la isla, le reconoció como Hijo Adoptivo antes de su fallecimiento el 18 de agosto de 1928.

Fierres, emigrante de Pola de Allande, se mostró muy satisfecho “del compromiso adquirido por el Gobierno del Principado de Asturias para colaborar en la efeméride” y detalló a Llamedo las distintas actividades previstas, tanto en Puerto Rico como en Asturias, durante el primer y segundo semestre de 2028, respectivamente, para conmemorar el centenario del fallecimiento del prócer caribeño. En la reunión participó también Olaya Romano, directora general de Emigración.

Entre las actividades programadas, destacan la edición de un libro biográfico, la apertura de una sala con su obra en el Archivo de Indianos-Museo de la Emigración en Colombres, un acto de homenaje en la aldea riosellana de Tresmonte con la dignificación de la finca donde nació, una jornada académica en el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), un concurso de redacción escolar con la participación de centros educativos de toda Asturias, la grabación de una película documental sobre su vida, la inauguración de una ruta senderista cultural por el itinerario que recorría Juncos de niño para ir a la escuela desde Tresmonte a Moru, y un doble hermanamiento entre Asturias y Puerto Rico, y Ribadesella y San Juan, lugares donde nació y falleció Fernández Juncos.

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Junto a la Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia de Puerto Rico, el Gobierno del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Ribadesella, colaborarán en la organización el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), la asociación cultural Amigos de Ribadesella, la Sociedad Etnográfica de Ribadesella, la tertulia El Garabato y la asociación cultural Iglesia de Moru. También se invitará a participar a representantes del Instituto Cervantes debido a la gran implicación de Fernández Juncos con el idioma español.