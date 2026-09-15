Cinco profesionales que triunfaron fuera de Asturias narran sus experiencias y las dificultades para el retorno: "Lo tenemos todo, solo falta una región ágil"

El evento "Amar Asturias" reunió a cinco profesionales asturianos de diferentes ámbitos que han desarrollado parte de su trayectoria profesional fuera del Principado. "Asturias tiene todo para triunfar, necesitamos agilidad", coincidieron. Ninguno descartó volver a la región.

El cirujano maxilofacial especializado en cirugía plástica facial Samuel Espías, el único que tiene parte de su trabajo en Asturias, habló precisamente desde su propia experiencia de regreso. "La verdadera riqueza es vivir donde uno quiere. Los asturianos tenemos intrínseco un sentimiento de pertenencia", señaló. Su camino estuvo marcado por varios obstáculos. Después de formarse en Madrid, donde se especializó en cirugía reconstructiva y estudió también Odontología, intentó volver al Principado. "Me presenté a dos servicios del Principado y me dijeron que desistiese de volver a Asturias porque había plazas muy limitadas y no iba a tener la oportunidad", relató. Tras hacer la tesis doctoral, centrada en el cáncer de cabeza y cuello, volvió a intentar el regreso, pero terminó estableciéndose en Madrid, siempre con Asturias en el horizonte. Su estrategia pasó por combinar su actividad entre ambas comunidades y ofrecer a los pacientes la posibilidad de ser atendidos en Oviedo. Ahora trabaja entre la capital y el Principado. "Mis pacientes preferían tratarse en Madrid y no en Oviedo", explicó. Pero la apuesta por la capital asturiana terminó funcionando y actualmente el 90% de quienes acuden a su clínica ovetense procede de otras partes de España; además, ahora última la apertura de su segundo centro en la ciudad. "He acabado en mi amada Asturias de una forma que no podía imaginar. Con tesón y esfuerzo todo se puede conseguir", sentenció.

La vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Paloma Marín, abordó las dificultades y opciones que tienen las empresas para financiar sus proyectos. "Lo importante es conocer las alternativas", defendió. Explicó que frente al préstamo bancario existen vías como la entrada de capital privado o los mercados de capitales, que permiten que el inversor participe directamente en el crecimiento de una compañía. "Cuando un banco te da un préstamo, lo que espera es que devuelvas ese importe. Cuando entra capital privado y entra en bolsa, hace que el inversor participe en ese proyecto", señaló. También reclamó "mejorar la educación financiera y la participación de los ciudadanos" en los mercados. "El 30 por ciento del patrimonio de los hogares de los asturianos está en depósitos, no invertimos en bolsa o en mercados de capital, lo que puede darnos réditos", dijo.

Gabriela Orille, experta en innovación financiera, consejera independiente de Denarius Finance y CEO de Flinket, recurrió a la historia para reivindicar la tradición bancaria del Principado: "Fuimos pioneros en el sector, pese a ser una región muy pequeña". Recordó que Asturias llegó a tener 14 entidades financieras propias, vinculadas al comercio, la industria y los indianos, y que "la banca asturiana nació de la mina y de una necesidad" de los grupos industriales. Orille, optimista, también puso el foco en el envejecimiento de la población asturiana como factor para desarrollar productos de ahorro. Cree que la región puede aprovechar esa circunstancia para desarrollar nuevos productos atractivos en el sector financiero. "Ya no hace falta un banco, necesitamos algo que nos ayude a construir soluciones de ahorro para los asturianos. Tenemos el ADN. Ya fuimos líderes del sector y podemos volver a serlo", concluyó.

Nadie se quiso perder una cita que sirvió para hacer comunidad El acto "Amar Asturias" congregó ayer en la sala Truss Madrid del Movistar Arena a numerosos jóvenes, en su amplia mayoría asturianos asentados en Madrid, además de a un completo elenco de personalidades políticas, culturales y sociales del Principado. El éxito de la cita obligó a habilitar una sala anexa para seguirlo por una pantalla de televisión, al estar la principal llena. La representación del Gobierno regional fue amplia. La encabezó Adrián Barbón, presidente del Principado, secundado por Borja Sánchez, consejero de Ciencia. Juan Cofiño, presidente de la Junta, también estuvo presente.Igualmente asistieron David González, director de la Agencia Sekuens, y José Luis Huerta, director de la Oficina Económica de Asturias en Madrid. El PP de Asturias estuvo liderado por su presidente, Álvaro Queipo, acompañado del senador Pablo González y de la diputada Esther Llamazares. La Cámara de Comercio de Oviedo, entidad organizadora, contó con Carlos Paniceres, presidente, y José Manuel Ferreira, vicepresidente, entre otros representantes. También acudió Ángeles Rivero, directora general de LA NUEVA ESPAÑA, que colaboró en el acto a través de su canal "Asturias Exterior". No falló José Luis Álvarez Almeida, presidente de Hostelería de España, o Ramiro Lomba, director de Sadei, además de Eduardo Morrondo, presidente de Compromiso Asturias XXI. Antonio Virgili, director de Planificación Estratégica del Real Oviedo, representó al club azul. Entre los asistentes estuvo el conocido bailarín Chus Western, además de la pintora Martina Morán. Todos disfrutaron del escanciado y de la canción de tonada del maestro escanciador Salvador Ondó, mientras que la artista asturiana "Lady Llagar" amenizó la velada, que finalizó con una espicha. El encuentro coincidió con un concierto de la artista Aitana, que actuaba en el Movistar Arena. Pero "Amar Asturias" tuvo sus propias "superestrellas": los jóvenes asturianos residentes en la capital, profesionales que han desarrollado su trayectoria laboral fuera del Principado que tuvieron la ocasión de conocerse e intercambiar pareceres. Y la gran mayoría expresaba, al final del acto , su deseo compartido de regresar a su tierra por la gran "calidad de vida".

Javier Fernández Castañón, responsable de grandes cuentas de Palantir Technologies para España y Portugal, se centró en la utilización de los datos en las empresas y en la necesidad de convertir la información en decisiones. "Perdemos mucho tiempo peinando datos y luego no sabemos qué hacer con ellos", expuso, antes de poner sobre la mesa ejemplos. "En Asturias, cuando estuve trabajando, me dijeron que el HUCA tiene un sistema informático diferente al hospital de Cabueñes. Trabajando bien, se podría reducir el 30 por ciento de las listas de espera en atención primaria en Asturias. Los datos son necesarios, pero no son suficientes. Necesitamos datos, información y acción", explicó.

El fundador y CEO de SciTheWorld, Sergio Álvarez-Teleña, defendió por su parte la capacidad de la tecnología para conectar departamentos, empresas y, en última instancia, territorios. Explicó que su compañía ha optado por crecer sin inversores externos porque "no queremos sus prisas" y ha rechazado determinados proyectos. "Las empresas necesitan el talento de las personas, eso lo saben los economistas. Lo importante es conectar las empresas y los departamentos. En Asturias lo podemos hacer, podemos hacer que sea una región de eficiencia extrema. El riesgo es bajo y las posibilidades, altísimas", indicó.

Él mismo se comprometió a llevar una parte de su empresa al Principado en el caso de que se haga un gran proyecto para agilizar el entorno empresarial y público. "Si lo hacemos, mucha gente volverá a Asturias", vaticinó.