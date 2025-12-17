Francisco Sosa Wagner y el espejo europeo de Carlo Schmid

El magnífico profesor -uno de mis grandes maestros, lustros atrás, de la Universidad de Oviedo- Francisco Sosa Wagner lleva décadas demostrando que la erudición no está reñida con la amenidad. Prolífico hasta la sonrisa -libro anual, a veces más, y artículos a tutiplén, "Soserias"- , el jurista, escritor y exeurodiputado acaba de sumar a su catálogo una obra que vuelve a demostrar por qué sigue siendo una de las voces más singulares del pensamiento jurídico español: "Carlo Schmid. Padre de la Ley Fundamental de Bonn".

Sosa, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León, ha escogido esta vez a un personaje complejo, fascinante y a menudo contradictorio: Carlo Schmid (no confundir, como el autor señala, con Carl Smith, envenenado de nazismo y del que también escribió ensayo), pues eso, Carlo Schmid uno de los grandes arquitectos de la Alemania democrática de posguerra. Socialdemócrata cercano a Lassalle, federalista, europeísta convencido y, al mismo tiempo, defensor de un poder central fuerte, Schmid vivió en carne propia las tensiones de un continente que trataba de coserse a sí mismo tras la catástrofe.

El autor rescata una frase del jurista alemán que hoy suena casi profética: “El tiempo del Estado nacional está superado”. Sosa la subraya para recordarnos que Europa —esa criatura jurídica, política y cultural tan frágil como imprescindible, que sueña ingenuamente con un multilateralismo en vías de extinción — no puede permitirse, a mi humilde entender, defraudarse (?). Y el autor dice, además, conectando con la actualidad: “Los Estados europeos no serían nada si descarrilaran las instituciones europeas”, advierte, mientras señala la necesidad de responder con firmeza a las amenazas y bravatas de líderes “extravagantes y erráticos” y demás extremos . Pero los ciudadanos europeos tal vez necesitan a personas - y cominicadores- como D. Francisco que les convenzan de esa necesidad de ahondar en la integración.

El libro, escrito con la elegancia narrativa característica de Sosa Wagner, no se limita a trazar la biografía de Schmid; también ilumina al hombre detrás del político. Traductor de poesía francesa, intelectual orondo e ingenioso, Schmid vivió la política como pasión, pero jamás como fanatismo. Su biografía —que Sosa cuenta con una pluma que mezcla humor fino y precisión jurídica— es la historia de un triunfador que siempre caminó acompañado por cierta melancolía.

Esta obra última se suma a la abundante producción del autor: sus célebres e inumerables sobre Derecho Administrativo en amplias facetas, sus retratos literarios, sus libros europeos, sus memorias políticas y su reciente trabajo sobre la universidad y largo etcétera. Todo ello forma un corpus imprescindible para comprender cómo se entrelazan derecho, política y cultura en la Europa contemporánea, de la pluma nada "sosa" del profesor Wagner (ripios aparte).

Por eso, los juristas asturianos - dentro y fuera de la "patria querida"- y los iberoamericanos, que hoy buscan claves para fortalecer sus propias instituciones en tiempos inciertos, encontrarán en Sosa Wagner no solo un enseñante académico brillante, sino un narrador que convierte la historia constitucional en un territorio vivo. Leerlo es redescubrir Europa… y mirarse en un espejo que acompaña este presente disruptivo.

Y eso hoy, para los juristas, y todos aquellos que se toman las leyes con lucidez, es más necesario que nunca.

Javier Pertierra Antón