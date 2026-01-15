Carta abierta de un asturiano en el exterior a la diputada de Vox que ve los Centros Asturianos como "chiringuitos"

Javier Álvarez García, secretario del Centro Asturiano de Castellón, firma a título personal este artículo, que es una carta abierta a la diputada regional de Vox Carolina López por sus críticas en la Junta General del Principado al presupuesto destinado por el Gobierno de Barbón a atender a los emigrantes asturianos y por referirse como "chiringuitos" a los Centros Asturianos y a la Escuela de Asturianía.

Estimada diputada. Con el debido respeto que me merece su cargo, y sobre todo a los asturianos a quien representa, me permito a título personal, pues no represento a nadie, ni lo pretendo, voy a hacerle una reflexión a su interpelación en la Junta General del Principado a los presupuestos del año 2026 y en concreto los que se refiere a políticas de Emigración.

Expresamente he dejado transcurrir un mes para no coincidir con las fiestas navideñas y culminar el trámite parlamentario, para, con serenidad y sosiego, expresarle mi opinión a su intervención, basándome para ello en mi experiencia de 33 años como socio y directivo de un Centro Asturiano, en este caso el de Castellón.

Usted manifiesta una preocupación y una falta de lealtad a los asturianos que residimos fuera de Asturias, aduciendo que los impuestos de los asturianos no deberían dedicarse a estos fines. Si residimos fuera, tampoco hacemos uso de los servicios que ofrece el Gobierno de Asturias, tales como educación, sanidad, infrastructuras, etcétera. Además, deduzco que no conoce lo que es y significa un Centro Asturiano, como promoción y divulgación de nuestra tierra, aparte de la ayuda mutua e integración en la sociedad, baluartes de nuestra cultura tradicional y, todo ello, de forma altruista y voluntaria. No le he oído hablar del retorno que supone nuestra acción en temas tan importantes, hoy en día, como la promoción turística, apoyo a los emprendedores asturianos, etcétera. Le voy a dar un ejemplo. Castellón tiene una población que ronda los 600.000 habitantes y a día de hoy tenemos enlace directo (con Asturias) por ferrocarril todo el año y, en verano, vuelos directos. No piensa usted ¿que algo tendría que ver la influencia del Centro Asturiano en ello? Por otra, parte señora diputada, no olvide que alguno de sus electores quizá provengan del CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes). Esos sí son asturianos ¿y los demás? Piénselo. Por cierto, el "dispendio" presupuestario en políticas de emigración supone aproximadamente el 0.04% del Presupuesto.Terrible

Habla de la Escuela de Asturianía sin conocimiento de causa. La tilda como un instrumento de imposición de nuestra lengua, una especie de adoctrinamiento ideológico. Sepa que la Escuela de Asturianía surgió como una reivindicación de los Centros Asturianos para preservar, difundir y transmitir a las siguientes generaciones nuestra música y baile tradicional. Viví el desarrollo de la Escuela de Asturianía desde el lejano 2004, cuando se realizó un curso piloto con los centros asturianos de Alicante y Castellón y le aseguro que fue una de las decisiones más acertadas y valoradas. Nunca se usó como adoctrinamiento lingüístico. Yo hablo asturiano, soy de la zona rural. También hablo español, valenciano y me defiendo en inglés, francés, italiano y portugués, y me siento orgulloso de ello porque así me puedo entender con muchas personas, de diferentes culturas y países. ¿Cree usted que el asturiano debe de eliminarse, o razonablemente ser mantenido y preservado?

También cuestiona una partida de 100.000 euros para emigrantes en residencias de mayores. Ayudas de carácter asistencial y social para poder ofrecer una mínima calidad de vida a una generación que se merece cuando menos nuestro respeto, admiración y ayuda. ¿No le da siquiera un poco qué pensar?

Para finalizar, es lamentable que usted habla de “chiringuitos”. No sé si se refiere a quien gestiona las políticas de Emigración, personas honestas, trabajadoras e implicadas como, por ejemplo, el recientemente fallecido expresidente regional Antonio Trevín, la también fallecida Begoña Serrano (exdirectora general de Emigración), que con una grave enfermedad trabajó por todos nosotros hasta el último momento; su paisano, el tinetense Manuel Fernández de Cera, Guillermo Martínez, Paz Fernández Felguereso y otros/as muchas que harían interminable esta lista. Pues si es así, su argumento se desmonta sin más apreciaciones. Por cierto, no tengo el gusto de conocer personalmente a la actual Consejera de Presidencia, pero desde aquí darle mi apoyo por la defensa de un presupuesto digno para los centros asturianos, con argumentos sólidos. Incluso la he visto hasta emocionada en su exposición, simplemente porque se lo cree. Y a su equipo, que sí conozco (en especial a la directora general de Emigración), mi apoyo total y enhorabuena también

Si se refiere (como "chiringuitos") a los Centros Asturianos, mal vamos, pues los únicos chiringuitos que yo conozco son los de la playa en verano. Le puedo garantizar que aquí (en los centros asturianos) lo único que hacemos es trabajar por y para Asturias, aunque algunos/as, se permitan despreciar nuestra labor.

Señora diputada, en mi larga experiencia, en el devenir de cada día, hemos tenido en Asturias gobiernos del PSOE (la mayoría), PP, FORO e incluso gobiernos de coalición con IU.Con todos ellos hemos tenido más o menos apoyos, pero siempre relaciones cordiales y respetusosas.

No sé cuál será el futuro de los Centros Asturianos, no soy adivino, lo que sí sé es cuánto cuesta mantener abierto un centro con su sede social y gastos fijos de funcionamiento y otros.

Señora diputada, he leído que se siente orgullosa de tener unos abuelos ganaderos y unos padres hosteleros, y no es para menos, yo también me siento orgulloso de mis abuelos mineros y ferroviarios. Son personas que han trabajado y luchado por darnos una vida mejor y que nosotros debemos mejorar, con aptitudes más abiertas y análisis más fieles. Queda usted invitada a visitar este Centro Asturiano cuando lo estime oportuno, y conozca cómo es y que hacemos. Será bien recibida, no lo dude.