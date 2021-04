Macu Pacios, una vida con mucha tela

Macu Pacios, artesana de la costura y diseñadora de bolsos ergonómicos llenos de color además de otros complementos y accesorios, lleva más de siete años viviendo en Colunga, su último destino tras dejar atrás países como Canadá e Irlanda, además de casi treinta años viviendo en Madrid. “Yo cosía por hobbie, por descansar la mente. Mi primera idea cuando vine a Asturias era montar un albergue, pero resultó un plan imposible de realizar por los precios de las casas y decidí convertir la costura en mi oficio”, dice esta mujer nacida en Santa María del Páramo (León).

Eligió Asturias por estar cerca del mar, pero, al mismo tiempo, también cerca de sus padres, en tierras leonesas, y en Asturias se preparó para vivir y trabajar en la zona rural. Hizo un curso en Cabranes, al poco de llegar, sobre cómo montar una empresa en el medio rural y, concluido este, ya nació su firma Partistayo, donde pronto dio a conocer en los mercados su producto: unos bolsos ergonómicos que, con diseño de la propia Macu, además de ser atractivos y divertidos, aligeran el peso de lo que se porta en ellos.

“Ahora me conocen como la de los bolsos”, afirma ella con una sonrisa, pero desde entonces hasta hoy crea y produce otros muchos artículos, como mochilas, carteras, bolsos de playa, fundas para móviles, colchas, chales multiusos, pizarras para niños e incluso lámparas realizadas con lana. Lo cierto es que no para de evolucionar en un trabajo que define como “duro y esclavo. Cuando no estás en el mercado estás produciendo y luego, además, hay que ocuparse de las redes sociales, que te llevan mucho tiempo. Yo misma me hice mi propia página web; hago las fotos y les busco un sentido a cada colección a través del mundo del cine”, describe esta artesana.

Para ella, tal y como opinan todos los artesanos, los mercados son imprescindibles tanto para vender como para darse a conocer. “Yo, mi producto, si no te lo explico, no lo entiendes. Pasas por delante de mi puesto y te puedes sentir atraído por el colorido, por eso tengo puesto el cartel de bolsos ergonómicos, para que la gente conozca lo que los caracteriza”, explica Pacios.

Ella recuerda que durante el verano está en el mercado semanal de Colunga cada jueves “y en algunos otros mercados que se celebren, a ser posible aquí en Asturias y también en Cantabria. Yo, según vendo, ya estoy invirtiendo. Suelo ir al menos una vez al año a Madrid a por una remesa importante de telas; hago una gran inversión porque traigo material que aquí no hay, porque, si no, todos tenemos al final las mismas telas”, explica esta mujer que encuentra sus momentos de relax en sus paseos en bicicleta hasta la playa, en sus sesiones de yoga y en disfrutar de la casa donde vive, en la que no falta una buena cocina de carbón y leña, que le gusta encender cada día.

Macu Pacios cree que se puede vivir en el medio rural dependiendo “de lo que hagas. A nivel económico llega a resultar caro si dependes mucho de ir a la ciudad a buscar material. En un pueblo necesitas coche sí o sí, y además la oferta de alquiler de casas es baja. A mí, personalmente, me gusta mucho vivir aquí porque me encanta la casa en la que estoy; cuando no puedo más desconecto y me voy a la playa, y vuelvo con las pilas cargadas. Este es mi sitio y estoy muy contenta, para mí es maravilloso, pero no a todo el mundo le sucede lo mismo”, explica la artesana.

En este sentido, ella huye de la imagen idealizada de la vida en el campo y recuerda, a los que piensan en hacer un cambio radical de vida de la ciudad al medio rural, “que si tienes un mundo interior que puedes llenas de muchas cosas el pueblo es maravilloso, no hay cosa mejor. Yo, cuando decidí dejar atrás la ciudad y venir al campo, dejé en el camino una mochila enorme. Sin embargo, si una vez aquí sigues necesitando mucho mundo exterior, entonces el entorno te come. Depende de lo que hagas y del espíritu con el que vengas, vivir en un pueblo puede ser fácil o bien todo lo contrario. Mi consejo es que vengan muy amueblados de cabeza, con muchos hobbies y con muchos quehaceres personales”, sostiene esta artesana.