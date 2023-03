Asincar, referente en la formación de profesionales del sector agroalimentario

Asincar desarrolla una intensa labor formativa para dotar a la industria agroalimentaria asturiana de perfiles técnicos de elevada cualificación. Una de las acciones formativas que más éxito tiene es la que dota a titulados universitarios de las competencias necesarias para desarrollar las labores de responsable de Calidad en la Industria Alimentaria. El próximo mes de abril pondrá en marcha una nueva edición del Certificado de Profesionalidad Oficial, con una duración de 610 horas. Hablamos con profesionales que han participado en ediciones anteriores.

1Soy licenciada en Química y profesionalmente estaba orientada al medioambiente. Ante la situación de crisis del momento las empresas no estaban invirtiendo en medioambiente, así que me animé a realizar en el 2014 el curso en Asincar. Hice prácticas en una empresa cárnica y ya empecé a trabajar en el sector. Me animé a hacer este curso para mejorar mis perspectivas laborales

2 La posibilidad de trabajar en un sector en crecimiento. En Asincar me aportaron muchos conocimientos teóricos y la experiencia de que ellos trabajan codo a codo con las empresas y saben cuáles son las necesidades reales del sector agroalimentario.

3 Te permite ampliar conocimientos para llegar a nuevos sectores de tu ámbito profesional y porque, además, una vez finalizado el curso, tienes el respaldo de los profesionales que te formaron para solventar las dudas que te surgen en tu día a día una vez que estás trabajando en las empresas.

1Cuando salió la oferta formativa de la primera promoción del cuso de “Técnico de Calidad en la Industria Alimentaria” me encontraba en situación de desempleo. Anteriormente había trabajado en el mundo de la Calidad y quería seguir desarrollando mi carrera profesional en el ámbito de la industria alimentaria.

2 ASINCAR ha sido la herramienta clave para conseguir especializarme en Industria Alimentaria. Este curso me permitió alcanzar una formación integral, de todas las vertientes en las que se puede desarrollar el trabajo de calidad en la industria alimentaria: trabajo de laboratorio, organización de la producción, certificaciones de calidad y seguridad alimentaria, control de producción, trabajo productivo en planta en la planta piloto… Este curso me facilitó el acceso al mercado laboral y desde entonces siempre he estado vinculada al sector agroalimentario.

3 La formación en seguridad alimentaria es fundamental en todas las áreas de la industria, ya que la cultura de inocuidad no solo reside en el departamento de calidad, sino que debe reflejarse en el trabajo de todos los miembros de la organización. ASINCAR es un referente en la formación de profesionales del sector agroalimentario, tanto para trabajadores que están en activo como para aquellas personas que se encuentran en búsqueda de empleo. También nos mantiene al día de las novedades, que son muchas, tanto normativas como legislativas.

1 Me pareció un curso muy completo porque compaginaba enseñanza teórica con muchas prácticas en empresas. Soy veterinaria y siempre me h interesado la industria agroalimentaria.

2 El curso me permitió ampliar mis conocimientos. También compartir experiencias con otras personas que ya habían trabajado en el sector de la industria agroalimentaria. También me permitió adquirir herramientas muy útiles para la aplicación de la práctica profesional en el día a día. Gracias a Asincar estoy trabajando en la empresa en la que me encuentro. Asincar hace de puente entre las empresas y las personas que se encuentran en búsqueda de empleo y que tienen la formación necesaria para acceder a determinados puestos.

3 Los contenidos y temática del curso están muy enfocados a la empresa. Los formadores hicieron las clases muy dinámicas y participativas. El curso mejora también la formación y habilidades de los alumnos. El tema de las prácticas en empresas es un valor añadido muy interesante.

1Cuando me inscribí en el curso estaba en paro. El programa que ofrecían se adaptaba al perfil de puesto que buscaba. Soy químico e hice un máster en gestión y desarrollo de la industria alimentaria.

2 Este curso me ha aportado unos conocimientos que me están siendo útiles en el día a día y estoy muy agradecido a Asincar porque contaron conmigo para la oferta del puesto de trabajo que tengo ahora. También me brindan asesoramiento y apoyo cada vez que lo necesito.

3 Te permite tener una visión muy amplia sobre las normas de seguridad alimentaria de una manera muy dinámica. Los ponentes son profesionales del sector y en el curso se busca la participación basada en las experiencias laborales de cada uno. Después del curso Asincar se mantiene en contacto contigo por si surge alguna oportunidad de que tu perfil pueda encajar en alguna oferta laboral.