Cristian Soto da estilo al Camino

Cristian Soto Blanco marchó de su pueblo, Valdedo, en Grandas de Salime, con 16 años a Gijón para formarse allí como peluquero. "Siempre me gustó la peluquería y siempre tuve muy claro lo que quería hacer", señala este joven emprendedor que cuenta que, antes de tomar la determinación hace unos pocos meses de dedicarse ya en exclusiva a la profesión para la que estudió, se puso al frente de la ganadería familiar. "Por cuestiones familiares decidí regresar a Grandas y a mi pueblo para ponerme al frente de la ganadería. Cuando un negocio con cerca de 200 vacas funciona, ahí tienes que estar, y además siendo de mis padres", relata para explicar las razones para volver de forma definitiva a vivir a su pueblo y, durante un tiempo, apartar la profesión para la que se formó y que, sin embargo, nunca dejó de ejercer.

Con 19 años ya se hizo ganadero, pero eso no le impidió seguir haciendo cursos y formándose y reciclándose en peluquería. "Conocía bien lo que es llevar una ganadería porque desde bien pequeñín me crié en ella y estar sólo al frente de tantos animales es duro, es difícil, pero hay que sacarlos adelante. Sin embargo tampoco abandoné mi otra profesión, de hecho iba peinando a amigos, a familia, y todo el mundo salía muy contento. Es más, fueron ellos los que me animaron a que abriese mi propio local en Grandas", señala este joven que demuestra, a las claras, que hace más el que quiere que el que puede, tras decidir abrir su peluquería hace tres años. "Justo se fue la peluquera que estaba entonces y firmé el contrato de alquiler un día antes de que nos encerraran por la pandemia del covid. Abrí el 18 de junio. Mucha gente me animó y me acogieron superbien; a día de hoy tengo trabajo casi a diario, estoy a tope y la verdad, no me puedo quejar", señala este profesional que tiene, como explica, todo tipo de público, desde la gente de Grandas de Salime y concejos limítrofes, como los que vienen de fin de semana de Oviedo o Gijón y tienen casa aquí, además de turistas, peregrinos y niños", recuerda este peluquero quien destaca que, cuando más trabajo tiene, es de mayo a octubre.

No olvida tampoco su otra profesión, la de ganadero al frente de la ganadería familiar cuya titularidad ha pasado, hace unos meses, a su hermano pequeño. Entre otras cuestiones reclama que se reconozca el trabajo de los ganaderos como se merecen.

"En quince años ha subido todo, y no para: el gasoil, el pienso, todo menos el precio de la leche o de la carne, y los precios de los alimentos en las tiendas suben también. Creo que hay que valorar el trabajo de los ganaderos, no somos menos que nadie. Si el sector primario sigue perdiendo población, no sé de qué vamos a comer. Ahora que están pidiendo que los jóvenes vuelvan al pueblo lo que tenían que hacer es apoyarnos más, deberían de dar más facilidades a todos los jóvenes para incorporarse al campo, pero no. Aquí en Grandas, por poner un ejemplo, tendrían que arreglar el tema del monte comunal", explica este emprendedor.

Cristian Soto Blanco recuerda que tan claro como ser peluquero, tuvo el hecho de que volvería a Grandas para vivir y trabajar. "Siempre supe que quería volver a mis raíces de forma definitiva. Es verdad que me gusta ir algún fin de semana a Gijón, pero no me lo impide para nada el vivir en Grandas. Aquí tengo una calidad de vida y una tranquilidad que no la tienes en una ciudad. Eso sí, tendrían que mejorar esta carretera", añade.

Él, que cree sin duda alguna que se puede vivir y emprender en el medio rural asturiano, también matiza su afirmación: "Lo que hay que tener son ganas de trabajar, porque ahora todo es ganar un sueldo y esforzarse lo mínimo. Sí se puede, yo lo estoy haciendo" dice este profesional de la peluquería que, además, recuerda que "el Occidente sigue existiendo y no sólo en las elecciones. Pasan y nos vuelven a olvidar".