Fotógrafa de la inocencia: retratos infantiles en Muros de Nalón

A la avilesina Isabel Vázquez González fue el amor lo que la llevó a Soto del Barco. Y en este concejo sigue después de 30 años, casada con Julio Barrera, con quien fue madre de Daniel, de 13 años. Desde hace tiempo, es reconocida como fotógrafa infantil y de futuras mamás durante todo el proceso del embarazo. Una dedicación en la que influyó su madre. "Ella era muy aficionada a ir con la cámara a todos los sitios. Mis hermanos y yo tenemos miles de fotos, yo creo que por ahí me vino un poco esta vena profesional", asegura con una sonrisa.

Aunque el momento en el que decidió darle un giro importante a su vida fue, como ella cuenta, tras padecer un cáncer de mama en 2013. "A raíz de aquello, decidí empezar a formarme en algo que me gustase, que me llenase. Y la fotografía era lo que me llenaba. Solo quería hacer algo que de verdad me motivara", asegura. "Hice mi primer curso en Avilés con Asier Martínez y, a partir de ahí, seguí formándome on line. También estuve en Madrid en un curso de fotografía ‘newborn’, es decir, de recién nacidos", destaca esta emprendedora rural que, en un principio, no había pensando dedicarse a ello profesionalmente. "Hasta que un grupo de madres me quisieron contratar para hacer el reportaje de la comunión de sus hijos, porque decían que tenía mano para ello y conocían algunas de mis fotografías", subraya.

El momento que eligió para abrir su estudio, que se llama Sonríe y di patata, también era complicado. "Abrí después de la pandemia, en 2021. Estuve buscando locales y al final encontré un piso en Muros de Nalón y decidí montar el estudio en él junto con mi marido. Siempre he contado con su apoyo y su ayuda, así como de mi hijo y de toda mi familia", cuenta. "Es mi marido quien viene siempre a ayudarme a montar lo escenarios para los niños. Por otro lado, tuve muy buena acogida entre mis vecinas, estoy muy contenta aquí", concluye.

Con una decoración entrañable y colorista, llena de sensibilidad y de imaginación para los protagonistas de sus fotos, es norma general que los niños y las niñas se sientan en su salsa en el estudio. Cuenta con un atrezzo impresionante para sus fotos, donde no falta un detalle. "Hago sesiones de embarazo porque es un momento muy bonito, y hay que tener un recuerdo de él", explica Vázquez. "La mujer, además, durante el embarazo está muy guapa y es un recuerdo para siempre y que, cuando con el tiempo lo ven los peques, les encanta", señala la fotógrafa, para quien las épocas de más trabajo es en Navidad, así como en las fechas de las comuniones. "También hago bautizos y alguna boda", añade.

Isabel Vázquez se siente orgullosa de vivir y trabajar en el medio rural, ejerciendo la profesión que eligió. "Sin duda alguna se puede emprender y trabajar en el medio rural", afirma. "Tengo una conexión a internet que me funciona muy bien y las redes son mi escaparate. Estás en el medio rural, pero también estás abierto al mundo", prosigue. "De hecho, a mi estudio viene gente de toda Asturias porque ven mi trabajo a través de internet. Hoy, por ejemplo, vino una familia de La Felguera, pero, además de mi entorno, también tengo clientes de Gijón, Avilés y Oviedo. Trabajo siempre con cita previa porque si no sería una locura", remata.

Además de los álbumes de fotos también realiza todo tipo de detalles con las imágenes de los pequeños, desde bolas de Navidad para el árbol a cajas de regalo, tacos de madera, imanes para la nevera o postales para felicitar estas fechas tan señaladas en el calendario. "En época de comuniones también realizo, entre otros artículos, recordatorios y marcapáginas con las fotos del niño o la niña", añade.