Sacar el máximo partido del enorme potencial de la Asturias rural; hacer valer la calidad de las materias primas y productos elaborados que ofrece; establecer cauces directos de comercialización sumando fuerzas; aprovechar las nuevas oportunidades que abre la llegada de la alta velocidad y, sobre todo, creer que lo "nuestro" es tan bueno o mejor que lo que tienen en otros lugares.

Todas estas cuestiones y muchas más se pusieron ayer sobre la mesa a lo largo del análisis realizado por cinco buenos conocedores de los problemas y potencialidades del medio rural de Asturias. Bajo el título "Asturias rural. Perspectivas 2024", LA NUEVA ESPAÑA convocó un desayuno de trabajo y reflexión en el que intervinieron Rocío Huerta Miguel, directora general de Ganadería y Sanidad Agraria del Principado; Javier Nievas Andrés, responsable de Medio Rural de Caja Rural de Asturias; Eduardo Pérez Arena, presidente de Asincar; Esperanza Vallina, consejera de Embutidos Vallina, y Jaime García Martínez, gerente de la Asociación de Alojamientos Rurales de Asturias (Arca).

En un coloquio moderado por María José Iglesias, periodista de LA NUEVA ESPAÑA especializada en el medio rural, los expertos pusieron de relieve el tremendo impacto que ha tenido a lo largo de estos meses la crisis de precios de las materias primas, que ha hecho tambalearse el mercado y ha incrementado los costes de producción hasta el punto de que muchas ganaderías y empresas transformadoras se han visto abocadas al cierre.

A la vez, los participantes mostraron su optimismo ante la evolución de sectores que trabajan mucho y bien para poner en el mercado productos y servicios (en el caso del turismo rural), que logran cada vez mayor aceptación fuera de la región.

También quedó de relieve la necesidad de abordar el futuro con ilusión, aún en medio de las dificultades. Los habitantes del medio rural deben convertirse en los protagonistas del desarrollo de los territorios que habitan y, a la vez, ser sus principales valedores. Así se desarrolló el diálogo que tuvo como escenario la sede central de este periódico, en Oviedo.

Rocío Huerta Miguel, directora General de Ganadería y Sanidad Agraria. "Este año que termina ha sido demoledor. Hemos vivido una crisis de precios de las materias primas que no contábamos que fuese tan importante. Los ganaderos también son agricultores y padecen las consecuencias de esos incrementos de precios que también se trasladan al consumidor. El maíz y el forraje han escaseado también en la Meseta, por la sequía. Son producciones básicas para el campo asturiano. Todo eso se traslada a la cadena. Luego no debemos olvidar que la mayor parte de las ganaderías son de carácter familiar, muy sensibles a todos estos vaivenes del mercado. Para colmo, llegaron problemas como la enfermedad hemorrágica epizoótica, que apareció en octubre en el Oriente. Luego llegó la lengua azul. Ha habido muchas ayudas para favorecer la recría de ganado y ahora, justo cuando no se puede entrar en las tierras para plantar, por las lluvias, vamos a pagar las ayudas de la sequía. Otro de los problemas a los que se enfrentan las explotaciones es la escasez de mano de obra. Ahora las previsiones apuntan a que se irán produciendo bajadas de precios, pero aún nos quedan unos meses. Estoy segura de que los profesionales del campo asturiano sabrán salir airosos de todos estos retos".

Javier Nievas Andrés, responsable de Medio Rural de Caja Rural de Asturias: "Ha sido un año aciago. Por si no estaba claro, ha quedado de relieve que el cambio climático ha llegado para quedarse. Hemos tenido una importante merma en la producción de faba y de sidra, precisamente por la sequía que ha alterado la cosecha de legumbres y manzanas. El escenario financiero también ha sido convulso, con una subida de los tipos de interés inesperada. Todo apunta a que van a permanecer estables, pero aún habrá que esperar para que experimenten bajadas. Con este escenario no cabe la menor duda de que las ayudas son un balón de oxígeno. Está claro que a nadie le gustan los tipos de interés altos.

Eduardo Pérez Arena, presidente de Asincar. "El año empezó mal y cuando pensábamos que las cosas se habían calmado se dio una nueva escalada en los costes. Ahora estamos en una especie de meseta y estabilidad tensa. La carne seguirá subiendo hasta mediados de año. Y veremos lo que pasa. Los conflictos internacionales nos afectan. El consumidor ya asume estas subidas y notamos que el consumo se va deslizando de un escalón al siguiente. El problema es que en Asturias tenemos mucha producción de calidad de alto precio que se ve afectada".

Esperanza Vallina, consejera de Embutidos Vallina: "Coincido con todos los demás en el que 2023 ha sido un año nefasto. La subida de la materia prima del porcino ha sido muy alta. Los cereales están por las nubes. A la vez, todo esto ha repercutido en que los ganaderos hayan criado menos. Por si fuera poco, los costes salariales aumentaron un 10 por ciento. Cuando las cosas van bien no es tan problemático, pero cuando los números no cuadran es complicado. Las grandes superficies aprietan porque las pequeñas empresas no tenemos fuerza para negociar. Lo único que les importa es conseguir precios bajos. Así que ahora estamos a la expectativa de la bajada de las materias primas, que no ha llegado a producirse. De todas formas, nunca veremos el precio del cerdo como hace tres años. Otra cuestión es que fuera de Asturias no somos capaces de que se transmita nuestra buena calidad. El compango lo ven como un producto anticrisis y lo cierto es que nunca habíamos vendido tanto como ahora. En cambio, la morcilla baja. También se nota un cambio en los hábitos de consumo".

Jaime García Martínez, presidente de la Asociación de Alojamientos Rurales de Asturias: "Los alojamientos rurales han ido creciendo de forma escalonada. Gracias a la labor de ARCA se fue implantando la conexión a internet, algo fundamental para los visitantes. Creo firmemente en el potencial del medio rural asturiano y que debemos interactuar entre todos los sectores. También necesitamos tener menos trabas. Por ejemplo, intenté montar una producción de pitos de caleya con otros socios y fue imposible. La ley de la cadena alimentaria no funciona. Las producciones de calidad son la gran baza de esta región. Kiwis , fabas, verdinas...el catálogo es muy amplio. No es casual que los fondos de inversión anden detrás de comprar marcas de quesos. En el turismo, nuestro empeño es cuidar todos los detalles. El año pasado dimos un curso de paisajismo rural al que vinieron hasta los campings. Es sintomático".

Rocío Huerta Miguel: "Necesitamos protegernos más. Algo hay que hacer desde el origen. Grandes cadenas de supermercados como Carrefour se implantan en el centro de las ciudades y ahora se encuentran en cualquier esquina. Carrefour sabe cambiar y el sector agrario sigue anclado. Es necesario adoptar nuevos modos de hacer las cosas".

Javier Nievas Andrés: La rentabilidad va unida a la profesionalización. Es fundamental tener claro ese concepto. Y el sector ganadero asturiano es muy profesional".

Rocío Huerta Miguel: "La sociedad tiene que entender que las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) (que no son sólo para Asturias ni España, sino que llegan a toda Europa), son el fundamento si queremos producir con esas altas condiciones de calidad. Te das cuenta de todo eso cuando vas a países en otras zonas del planeta, donde las ganaderías aún carecen de algo tan esencial como tanques para enfriar la leche recién ordeñada".

Javier Nievas Andrés: "La PAC es el justo precio que tiene que pagar la sociedad para que esto esté como está. Uno de los problemas es la alta dosis de burocracia que requiere solicitar las ayudas. Ahí sí que deberían introducirse mejoras. A veces los ganaderos se ven desbordados".

Esperanza Vallina: "Arrastramos un problema con la materia prima desde antes de la pandemia. No puede ser que el Gobierno permita esto. Al final, los chinos se llevaron nuestra genética ganadera e hicieron sus macrogranjas verticales para suministrarse".

Eduardo Pérez Arena: "El sector cárnico lo ha pasado mal. Ha habido momentos en los que los pedidos no se cumplían. Aunque los mataderos serios al menos te servían una parte. Si el objetivo de la PAC es ayudar, no se puede dejar al ganadero desprotegido. Ahora parece que quieren poner de moda la carne de laboratorio y tal vez sea el momento de pensar que no todas las innovaciones tecnológicas son positivas y asumibles. En Asturias no hay materia prima en el sector porcino y es imposible montar granjas porque los requisitos son inasumibles".

Rocío Huerta Miguel: "Los productos agroalimentarios se utilizan como moneda de cambio y eso tampoco es de recibo. El sector se merece el máximo respeto. Tiene que haber paisanaje y ganado para que se mantenga el medio".

Eduardo Pérez Arena: "En realidad, pienso que estamos dejando pasar una gran oportunidad para el pequeño productor. Es necesario crear cauces de comercialización, pero Asincar sólo no puede. Necesitamos apoyo".

Esperanza Vallina: "Carecemos de esa cultura de protegernos entre nosotros. Está claro que una de las grandes bazas turísticas de Asturias es la comida. La gente viene a comer y a disfrutar de la gastronomía. Esas producciones de calidad son esenciales para que Asturias siga siendo lo que es".

Javier Nievas Andrés: "El conservacionismo está mal entendido. Es necesario generar actividad en los territorios. En ese aspect,o Somiedo es un buen ejemplo".

Jaime García Martínrez: "Lo que no puede ser es que construir una cabaña para hacer queso de Gamoneo se convierta en un drama y que todo sean trabas".

Rocío Huerta Miguel: "Ahora debemos aprovechar esa convivencia que se da entre el turismo y el medio rural".

Jaime García Martínez: "Hay que pagar una ecotasa para proteger esos paisajes. Ya no hay ni quien haga varas de hierba, que, como dice un amigo mío, es el ‘kebab de las ovejas’, que van comiendo de ella. Es la oportunidad de ponerse las pilas y trabajar. Hay que preparar la intermodalidad del transporte y enviar a la gente a otros destinos, con el objetivo de descongestionar Oviedo".

Eduardo Pérez Arena: "En los packs turísticos deben incluirse visitas a las empresas agroalimentarias, como se hace en otras zonas del mundo".

Javier Nievas Andrés: "También hay que cambiar mentalidades. El turismo no es vergonzante, es una actividad que puede reportar muchos beneficios a esta región".

Esperanza Vallina: "Tal como van las cosas, este verano va a ser tremendo. Es el momento de sentar bases firmes, no vayamos a morir de éxito".