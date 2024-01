Rubén Carvajal, guía de paisaje y paisanaje, tiene su "oficina" en los Picos de Europa

A los 19 años Rubén Carvajal Fernández estuvo de guarda en el refugio de Cabrones, trabajó ocho años como guía del Parque Nacional de los Picos de Europa y finalmente optó por convertirse en autónomo y abrir su propia empresa con todo tipo de actividades en el medio natural que se llama Cabrales Activo. Esta cabraliego, enamorado del paisaje y de la gente que lo habita, recuerda que los principios al frente de su actividad profesional, no fueron nada fácil. "Me costó bastante salir adelante, sobre todo cuando empecé con la ruta de los pastores o la ruta a las mayadas. Yo hago todo tipo de rutas y actividades, incluidas de media y alta montaña, pero con las que más disfruto, y procuro enseñar a la gente, es con las que es muy importante contar la historia de cada lugar, sus orígenes y especialmente la vida en las majadas a través de los últimos pastores", resalta.

Este profesional, gran conocedor de los Picos de Europa, nacido en Arenas de Cabrales, tuvo muy claro desde bien pequeño lo que quería hacer en la vida y donde siempre que quería: "En Cabrales". Ahora, durante el invierno, trabaja mucho con raquetas de nieve. "Conozco bien el terreno y algunas rutas que la gente desconoce además de trabajar mucho con el alquiler de mi cabaña que se encuentra en una majada de pastores, la de Somas", explica. "Yo hago de todo, desde rutas para quienes quieren hacer montaña pura y dura a los que prefieren otras más tranquilas, que gustan de saber de etnografía y de la historia de los lugares y de la gente. Estas últimas son las que me atraen especialmente", afirma.

Carvajal destaca la importancia de ofrecer, a quien requiere de sus servicios como guía, visitas a los pastores, conocer el medio, la riqueza natural, "para qué sirve por ejemplo la árnica o la genciana, o la importancia de Cabrales como productor de tila, en la carretera de Tielve son todo tilos. Hay que ir a conocer a Manuel y Fernando, los últimos pastores en Portudela, o descubrir la dura y difícil vida de las mujeres pastoras que subían a las majadas a hacer quesu en la posguerra. Yo hoy sigo cogiendo tila para les muyeres que están en el centro de día y se la llevo, porque pa elles es muy relevante", explica el guía no si emoción.

Él, como buena parte de sus compañeros, sacó en su día el título de guía de montaña, pero considera que lo que se enseña es insuficiente.

"Yo lo siento por mis compañeros, pero si queremos dignificar esta profesión no me cabe duda que la formación tendría que ser mayor que la que se ofrece. Me explico: por ejemplo, tu tienes que conocer la nieve, sí, pero también el entorno por el que pasas y cómo era o es la vida en él", añade.

Afirma este profesional que trabaja mucho con gente de fuera. "Tengo clientela extranjera pero también mucha española, principalmente de Madrid", recuerda. Y apostilla: "Yo intento evitar las rutas conocidas. Por ejemplo, el Anillo de Picos que es la gran actividad que se vende aquí, a mí no me gusta, aunque si me la piden, la hago. Yo prefiero fidelizar al cliente. Tengo clientes de hace más de 30 años y me gustaría seguir teniéndolos", añade este montañero que es muy claro a la hora de hablar de Cabrales.

"El paisaje que tenemos aquí y el que vendemos nosotros es un paisaje creado por el hombre. Los praos no existen de forma natural, ni las majadas, ni las cabañas. Yo hago hincapié a la gente con esas cosas, que se nos olvida un poquitín de donde venimos. Creo que lo estamos haciendo mal, porque hay una sabiduría popular que estamos perdiendo", dice él, para quien emprender en Cabrales "es complicado. Es el concejo más guapo de Asturias y de España porque tenemos de todo, pero no una asociación que funcione en condiciones".