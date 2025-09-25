Arca promueve el turismo sostenible
R. S.
La Asociación de Alojamientos Rurales de Asturias, que agrupa alojamientos y empresas turísticas ubicadas en entornos rurales, contribuye activamente al desarrollo económico y social de las aldeas y pueblos.
ARCA aprovecha al máximo los recursos: la riqueza natural, la diversidad cultural, la exquisita gastronomía local, el valioso patrimonio histórico, y una variada oferta de eventos y actividades. En Arca apuestan por la cooperación, fomentando iniciativas conjuntas bajo la marca Asturias Rural: Sostenible y Digital.
Una de las modalidades de alojamiento don las casas de aldea, viviendas autónomas e independientes, cuyas características sean las propias de la arquitectura tradicional asturiana de la zona. Los apartamentos rurales responden a la arquitectura tradicional asturiana de la zona. Se clasifican en cuatro categorías, identificadas por llaves. Los hoteles rurales se ubican en inmuebles de singular valor arquitectónico o que respondan a la arquitectura tradicional asturiana. Se clasifican en cinco categorías, identificadas por estrellas. Las viviendas vacacionales prestan el servicio de alojamiento íntegro y no por habitaciones.
