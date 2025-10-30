La faba IGP, con garantía de autenticidad

Las oficinas de la IGP Faba Asturiana, ubicadas en el C.I.E. La Cardosa, (Grado), acogieron el taller final del proyecto Alliance , iniciativa cofinanciada por la Unión Europea a través del programa Horizonte Europa. Este proyecto, desarrollado por ASINCAR y la IGP Faba Asturiana, en colaboración con la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, tiene como objetivo garantizar la autenticidad, calidad y trazabilidad de la Faba Asturiana certificada. Para ello, se han desarrollado soluciones tecnológicas avanzadas basadas en sensores ópticos, inteligencia artificial y tecnología blockchain.

Durante el evento se presentaron los principales logros del proyecto, haciendo hincapié en las impresiones y expectativas de los actores clave de la cadena de valor de la faba asturiana, tales como productores, envasadores y organismos de control, respecto a la implementación de estas tecnologías digitales.

Armando Menéndez, Project Manager en ASINCAR, ha indicado que uno de los avances más destacados «es el desarrollo de sensores ópticos portátiles de bajo coste, basados en espectroscopía de Infrarrojo Cercano (NIR) e imagen hiperespectral, capaces de detectar en tiempo real la presencia de fabas foráneas (procedentes de Bolivia) directamente en las explotaciones agrícolas. Esta tecnología proporciona a las entidades de control —como la IGP Faba Asturiana y la Consejería— herramientas eficaces para la inspección y análisis in situ, fortaleciendo el sistema de certificación».

Además, el proyecto ha implementado un sistema de trazabilidad basado en tecnología blockchain, que permite almacenar y consultar de forma segura toda la información generada a lo largo de la cadena de valor, desde la siembra hasta el consumidor final.

Armando Menéndez afirma que la combinación de estas tecnologías «supone un salto cualitativo en la transparencia y garantía de origen de la Faba Asturiana IGP, asegurando que cada producto llegue al consumidor final con su integridad y autenticidad verificadas”.

Con la puesta en marcha de este taller, el proyecto ALLIANCE pone de manifiesto el papel clave que tiene la innovación tecnológica en la protección de productos agroalimentarios de calidad diferenciada y en el impulso del sector primario asturiano.