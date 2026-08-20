BionInsouth impulsa la bioeconomía en Asturias de la mano de Asincar y el HUB AsturCIRC

Asturias se consolida como una de las regiones del sur de Europa comprometidas con el desarrollo de la bioeconomía gracias a su participación en el proyecto europeo BioINSouth, una iniciativa cofinanciada por la Comisión Europea y el Bio-based Industries Consortium (BIC) a través del programa Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU). El proyecto tiene como objetivo acelerar la implantación de la bioeconomía en regiones con un elevado potencial para el aprovechamiento de sus recursos biológicos, favoreciendo un desarrollo económico más sostenible, innovador y generador de oportunidades para el medio rural.

En Asturias, el proyecto está liderado por ASINCAR, que participa como socio y coordina las distintas actuaciones regionales. Como centro tecnológico y clúster agroalimentario, la entidad actúa como nexo entre empresas, administraciones, centros de investigación y otros agentes del territorio para impulsar iniciativas que permitan transformar los recursos biológicos de la región en nuevos productos, materiales y procesos de alto valor añadido.

La bioeconomía es un modelo económico basado en el aprovechamiento sostenible de los recursos biológicos renovables —como los residuos agrícolas y ganaderos, la biomasa forestal o los subproductos de la industria agroalimentaria— para obtener alimentos, energía, materiales, bioproductos o ingredientes de forma más eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Su desarrollo contribuye a reducir la dependencia de materias primas fósiles, disminuir las emisiones de carbono y fomentar una economía más circular, en la que los residuos pasan a convertirse en nuevos recursos.

Este modelo resulta especialmente relevante para Asturias, una región con una importante riqueza en biomasa procedente de su actividad forestal, agrícola, ganadera y agroalimentaria. La bioeconomía representa así una oportunidad para diversificar la economía regional, generar nuevas cadenas de valor, crear empleo cualificado y fijar población en las zonas rurales, aprovechando de manera sostenible los recursos disponibles en el territorio.

Entre las principales actuaciones desarrolladas en el marco de BioINSouth destaca la creación del HUB AsturCIRC, una red regional que reúne a entidades con experiencia en innovación, desarrollo tecnológico y ejecución de proyectos relacionados con la bioeconomía y la economía circular. Este espacio de colaboración facilita la identificación de oportunidades, el intercambio de conocimiento y el diseño de iniciativas que respondan a las necesidades del tejido productivo asturiano.

El HUB AsturCIRC nace con la vocación de convertirse en un punto de encuentro para impulsar proyectos colaborativos capaces de atraer financiación europea y acelerar la transición hacia un modelo económico más sostenible y competitivo. Bajo el liderazgo de ASINCAR, esta red refuerza la capacidad de Asturias para posicionarse como una región de referencia en bioeconomía, conectando el conocimiento científico con las necesidades reales de las empresas y del territorio.

Con BioINSouth, ASINCAR reafirma su compromiso con la innovación y el desarrollo rural, impulsando una bioeconomía que convierte los recursos locales en oportunidades de futuro para las empresas, el medio ambiente y la sociedad asturiana.

Chosco de Tineo, un manjar único

El Chosco de Tineo es el rey indiscutible del suroccidente asturiano, un embutido único avalado por su propia Indicación Geográfica Protegida que despierta pasiones gastronómicas. Cada mes de noviembre, el Recinto Ferial de Santa Teresa en Tineo se convierte en el epicentro de una devoción culinaria que congrega a miles de visitantes bajo el aroma del humo y el pimentón.

Chosco de Tineo / Cedida a LNE

El Chosco de Tineo cuenta con la distinción de Indicación Geográfica Protegida (IGP) desde noviembre de 2007, estableciéndose formalmente y publicándose su normativa en el BOE en 2008, con funcionamiento comercial efectivo desde 2011. Su aspecto exterior, oscuro y curtido por el ahumado con maderas nobles como el roble, no hace justicia al tesoro que esconde en su interior. Al corte, el chosco revela un vivo color rojizo donde se distinguen perfectamente sus componentes sagrados: cabecera de lomo y lengua de cerdo, adobados minuciosamente con sal, ajo y pimentón, tal como se lleva haciendo desde hace siglos en Tineo.

La crónica de este manjar es la historia de una resistencia cultural que bate récords año tras año. El chosco deja un rastro de humo, herencia y autenticida.

Asturias, reina del turismo en la Cornisa

Entre enero y junio, Asturias recibió a más de 1, 77 millones de viajeros y superó los 2,1 millones de pernoctaciones. Solo en junio, las estancias aumentaron un 6%, lo que sitúa a Asturias como la comunidad de la España Verde con mayor crecimiento tanto en turistas como en pernoctaciones. El turismo rural, en concreto, ha tenido un comportamiento especialmente positivo dentro de estos datos.

Al hilo de estos buenos datos, el Gobierno de Asturias pondrá en marcha una segunda fase de la convocatoria de bonos de turismo rural, dotada con 300.000 euros, que sumará 4.000 nuevos descuentos para estancias en este tipo de establecimientos durante el último trimestre del año.

Con casi el 96% de los primeros 9.300 bonos ya vendidos, la ampliación con 4.000 descuentos más confirma el interés de los asturianos por el turismo rural y abre una nueva oportunidad para reservar una escapada en el último trimestre del año.

ARCA y su labor

En este contexto, resulta fundamental la labor que desarrolla ARCA, la Asociación Regional de Casas de Aldea que preside Jaime García.

La entidad lleva años trabajando para profesionalizar el sector, mejorar la calidad de la oferta y promocionar el turismo rural asturiano tanto dentro como fuera de España, dentro de las nuevas tendencias del mercado europeo.

Su esfuerzo ha contribuido a posicionar a Asturias como uno de los destinos rurales más atractivos del conjunto de España.