"Si nos dieran a los vecinos la titularidad de los montes, no estarían abandonados"

Si uno pone interés y ganas, y además dispone de tiempo, no hay nada que se le resista. Lo dice la tinetense Victorina Rodríguez, vecina de la pequeña aldea de Buspaulín. Sin estudios y tras jubilarse, se puso a bucear entre papeles y documentación, mucha antigua, para recuperar para su pueblo la titularidad del monte vecinal en mano común, desde hace más de dos siglos en manos de la administración pública "por un error". Una maraña administrativa nada fácil de entender. "Creí que era la oportunidad cuando me retiré, porque esto lleva mucha dedicación para hacerse con la documentación, estudiarla... No es fácil. Yo no tengo nada de formación, pero soy muy luchadora", sostiene. A sus 69 años se acaba de convertir en la presidenta de la Coordinadora de Montes Vecinales en Mano Común de Asturias.

–¿Cómo ha llegado hasta aquí? –En Buspailín no había nada, ni asociación, ni junta vecinal. Yo empecé a ir a reuniones y manifestaciones donde había gente de otros lugares en situación similar, les escuchaba para ver cómo era este mundo que yo desconocía. Conocí a los de Asturias Ganadera, seguí en contacto y hasta aquí. –¿Qué es un monte vecinal en mano común? –Lo dice su nombre. Montes que los aprovechan en común los vecinos de un lugar, un pueblo, una parroquia. Pero ahora algunos los tienen escriturados los ayuntamientos y el Principado, quienes los gestionan y se aprovechan. –¿Están todos así o solo una parte de los asturianos en mano común? ¿De qué superficie hablamos? –En superficie total no sé. El de Buspailín tiene 103 hectáreas y fue escriturado por error a nombre del ayuntamiento en 1818. Yo encontré documentación del siglo XVII en la que Buspaílín ya aprovechaba por renta ese monte. Entonces estos eran de gente rica, marqueses, poderosos, y los vecinos pagaban con manteca, vino, la renta. Todo eso lo tengo en papeles. –¿Hay muchos más? –Seremos unos 22 en la asociación con el mismo problema, en varios concejos. Cada monte tiene una característica diferente, unos tienen pinos, otros son pastizal, en otros hay eólicos... –¿Y por qué litigan? ¿La administración no se aviene a devolver la titularidad? –Bueno, hasta ahora hubo cierto rechazo. Es que si lo gestionan ellos, pues son los que se embolsan el dinero de los eólicos, de la madera. Entonces no les interesa que los gestionemos nosotros. –¿Qué harían los vecinos de un lugar con la riqueza que le da el monte? –Pues se podrían hacer muchas cosas en los pueblos, para que la gente no marchara de aquí. O para la que se fue regresase. Por ejemplo, aquí hay gente que tiene casa, pero con los accesos cerrados o en mal estado. Pues si arreglas eso, esa gente igual vuelve. –¿Cuántos vecinos viven en Buspailín? –Ahora mismo somos cuatro vecinos, hasta hace unos años éramos 12. Pero la gente se muere y los jóvenes no vienen o se van. –¿Y merece la pena la lucha por un monte por cuatro vecinos? Igual ni lo pueden cuidar ustedes y acaba abandonado. –No, no, no queremos que esté abandonado. Si logramos la titularidad mejoraríamos el pueblo y fijo que vendría gente, y habría relevo generacional. Yo tengo jóvenes en la familia pero fuera, vienen los fines de semana. Si hubiera aquí futuro... –Pero no lo hay. –Claro, claro. A ver, yo nací aquí y me crié en el pueblo, también estuve viviendo en Oviedo, pero sin embargo volví. Siempre conservé mi casa y me gusta. Me gustaría mejorar esto. Que haya servicios, como algo tan sencillo como una fuente pública por si hay un incendio en una casa los bomberos puedan enganchar. O hacer una pista o una plazoleta donde pueda aterrizar de emergencia un helicóptero si alguien se pone enfermo para recogerlo y llevarlo al hospital. Carreteras, desbroces en caminos cerrados. El Ayuntamiento está cobrando un dinero por nuestro monte que nosotros emplearíamos en todos eso. –Dice que hasta ahora la administración ha sido reacia a devolver los títulos. ¿Espera un cambio? En Medio Rural tienen ahora de consejero a un tinetense, Marcelino Marcos. –Le quiero pedir una reunión para explicar las cosas y ver qué nos dice. Me gustaría que nos entendiéramos, pero si sigue en la línea de su antecesor tengo poca esperanza. Quiero además comunicarle que el archivo administrativo y el histórico funcionan mal. Es un caos y muy difícil encontrar nada, todo complicaciones. Con la Alcaldesa de Tineo ya tengo fijada una reunión para el día 3 de octubre y no sé qué saldrá. –¿Asturias tiene más riqueza forestal de la que aprovechamos? –Sí, claro que sí. Pero si no nos dejan gestionar los montes y administrarlos se podrán aprovechar más y mejor. –La impresión es que tenemos los montes abandonados. Ahí están los terribles incendios de la pasada Semana Santa. –Por supuesto que están abandonados. Pero que nos dejen gestionarlos a los vecinos, ya verán como están mucho mejor. Porque habrá pastizales, habrá ovejas, burros, cabras, vacas pastando. Por ejemplo, aquí hay caballos en el monte y lo limpian. Pero la parte que no, se puede contratar a una empresa para que desbroce y así no se propaga el fuego. Pero no tenemos dinero, lo tendríamos si el pueblo gestionara el monte.