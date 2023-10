La inminente costera de la angula, con 30 días exclusivos de pesca aún sin fijar

"Mejor esto que nada, aunque cada vez es más complicado y menos rentable". Así reflexiona el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de San Juan de la Arena (Soto del Barco), Eloy Sopeña, ante la inminente campaña de la angula que se prevé iniciar en Asturias en noviembre. Serán solo cuatro meses de campaña en los que únicamente se podrá faenar 30 días, tal y como ha establecido la UE, cada vez más tendente a proteger una especie que en las últimas décadas ha ido a menos.

Nada que ver la de 2023/2024 con aquellas costeras de antaño que se prolongaban durante medio año y entre las jornadas de prohibición figuraban solo los sábados. Ahora han cambiado las tornas y serán solo 30 los días en los que se pueda salir a faenar tanto de lancha como de tierra. En la última campaña se expidieron en Asturias 143 de licencias de pie y 36 desde embarcación.

Las cofradías de pescadores –la de San Juan de la Arena es la principal de Asturias y subasta las capturas de la ría del Nalón– han propuesto a la Dirección General de Pesca repartir la cantidad en 8 jornadas en noviembre, en diciembre y en enero, mientras que dejar 6 para febrero, un mes en el que no suelen abundar las capturas. "De momento no sabemos nada, esperamos que sea pronto", explica Sopeña. En caso de vedarse también febrero, algo que no es improbable, serían 10 días de faena en los tres únicos meses. "Queremos también que sean fechas flexibles, que podamos adaptar la pesca a las condiciones del río y del tiempo", recalca el patrón mayor. En el vecino Portugal ya ha sido aprobado el reparto y ha sido igual al que plantean los pescadores asturianos.

De momento, las condiciones para la pesca de la cada vez más escurridiza angula no son muy favorables, pues hace falta que llueva, se "revuelva" el río y haya riadas. "Veremos a ver qué pasa, lo que está claro es que esto deja de ser rentable con esos días de faena. Los anguleros de tierra quizás puedan seguir con ello, al compatibilizar la actividad con otras. Pero con una lancha dedicarse solo a la angula es imposible". En todo Asturias el año pasado se rularon poco más de 2.300 kilos –la principal plaza es la citada de La Arena, seguida de Ribadesella, a las que se unen puntos de recogida ya menores en otras lonjas como Cudillero o Bustio–, correspondiente a 1,2 millones de euros de facturación. Enero fue el mes de más capturas, mientras que marzo el de menos.

"Yo soy de los que piensa que la angula es impredecible. Parece que no hay y de repente te sorprende", concluye Eloy Sopeña, con más de 40 años de faena a sus espaldas.

País Vasco profesionaliza la pesquería con un máximo de 150 licencias

En el País Vasco ha profesionalizado para esta campaña la pesca de angula con el fin de mantener la actividad, después de que la UE prohibiese la modalidad deportiva, única que se permitía en la comunidad. Serán 150 las licencias que expedirá el gobierno de la comunidad autónoma, si bien está pendiente de aprobarse definitivamente el decreto y hay dudas de que lleguen a tiempo para formalizar todos los trámites. De salir adelante los anguleros vascos podrán vender sus capturas a través de puntos autorizados, algo que hasta ahora no hacían al ser deportivos y tenerlo prohibido. Está también por ver qué límite de capturas se estipula, otra de las medidas que recoge el decreto vasco. Los anguleros deberán también llevar un cuaderno diario en el que deberán apuntar todas las condiciones de su faena: capturas, cantidad, hora, lugar, arte de pesca... El compromiso del gobierno es someter la campaña a un comité de expertos, que determine el estado en el que se encuentra una especie que, en líneas generales, está en estado crítico en toda Europa.