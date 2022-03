Jaime García es el presidente de la Asociación de Alojamientos Rurales de Asturias, ARCA), con 30 años de trayectoria trabajando por el sector.

–Se acerca el verano. ¿Cuáles son las expectativas para la temporada?

–En este momento queremos ser optimistas y pensamos que será parecido al 2021 a pesar de que aun no hay demasiadas solicitudes de reservas. No obstante el verano no va a ser suficiente.

–ARCA nunca ha dejado de trabajar por el sector en estos años, ¿Qué proyectos tienen ahora?

Asturias fue , un modelo de turismo rural por el modo en el que se han configurado unos alojamientos totalmente ligados al entorno, las Casas de Aldea y ARCA la asociación que las agrupó. Actualmente, ARCA agrupa a todos los alojamientos rurales de Asturias y mediante acuerdos de colaboración tratamos de potenciar la colaboración entre distintos actores, incluso de sectores diferentes.

La automatización y la dispersión son puntos débiles para dinamizar el mundo rural

Buscamos mas visibilidad y presencia en internet, mejorando nuestra imagen y con presencia en las plataformas mas destacadas como asturias.com, escapada rural, misterplan.

Entendemos la calidad como mejora del servicio organizando la oferta complementaria y poniéndola en la mano del visitante con el desarrollo de una aplicación que va creciendo.

Trabajamos en red con el resto de sectores y con otras comunidades, en proyectos conjuntos, ahora mismo en Red rural Turismo Verde y Turismo de Experiencias Km.0.

También incidir en mercados emisores con referencias nacionales y con Turespaña para mercado internacional.

Nos preocupa la formación de los asociados para la profesionalización y el acceso a la digitalización.

Para todo ello vamos a contar con una persona que nos ayudara en el desarrollo de los proyectos.

–¿Cuál es el punto débil del turismo rural en Asturias, y el fuerte?

–La atomización y dispersión de los alojamientos es un punto débil para dinamizar el mundo rural. La digitalización puede ayudarnos a mejorar. Como punto fuerte, el reconocimiento y por consiguiente el apoyo que desde grandes empresas con las que estamos alineados nos están ofreciendo como Caja Rural, Central Lechera Asturiana, las DOP, y la trayectoria de casi 30 años de experiencia.

–¿Dónde se encuentra la competencia más directa?

–La competencia mas directa esta en la oferta poco clara que encontramos en los portales turísticos y páginas de internet.

–Una vez superada la pandemia, ¿Cómo puede afectar la guerra?

–Estamos viendo subidas importantes del precio de los suministros, (gas, electricidad, equipamientos), pero como ventaja el visitante nacional buscará un alojamiento seguro y de calidad y sabe que los nuestros lo son.

–¿Qué reivindican ahora los profesionales?

–Sobre todo la ordenación del sector y dar importancia a las asociaciones. El nuevo modelo de gobernanza implica la participación de los colectivos, no es suficiente con hacer la foto para incorporarla a los proyectos , queremos aportar para la Next Generation.