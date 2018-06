Un abogado denuncia el "clitoriarcado" en el Colegio de Abogados de Oviedo y pide la dimisión del decano

La votación en el Colegio de Abogados de Oviedo para decidir si se cambiaba su nombre por Colegio de la Abogacía para evitar el sesgo sexista ha acabado en polémica. Pese a ganar el no, un letrado, Alfredo García, ha calificado la convocatoria de "clitoriarcado" y ha pedido la dimisión del decano, Ignacio Cuesta. Esta misma votación también se celebro ayer en Gijón, donde ganó el sí. También se viene celebrando desde hace meses en otros colegios del país.

El "no" al cambio de nombre se impuso en el Colegio de Abogados de Oviedo por 540 votos a favor de mantenerlo y 429 a favor del cambio. En Gijón el resultado fue de 61 votos a favor de cambiarlo y sólo cuatro en contra.

Pero la polémica saltó a las redes de la mano del abogado Alfredo García, que en su página web colgó, con una fotografía suya, un texto que decía: "Clitoriarcado. Hoy es un día triste. Pero sólo si eres abogado/a, no tienes clítoris, eres heterosexual, varón y demócrata. El clitoriarcado ha llegado hoy al Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, gremio en el que si no tienes clítoris no eres nada en el mundillo".

Y añade que "hoy, clítoris en mano, van a intentar cambiar el nombre a nuestro Ilustre Colegio; sí, una maquinación más de nuestro compañero/a Fernando/a Castro/a. Pero , yo, que en tanta estima tengo, personal, profesional y colegialmente a nuestro Decano que le voté e hice campaña por él, ¿qué tiene que decir sobre esta cuestión?". Y pide su dimisión. "Sr. Decano, por acción o por omisión debe dimitir, YA".

Termina el escrito: "P.D.: no me sale del clítoris que me monten". Para que no haya dudas, firma con su nombre completo y número de colegiado.

Unas horas después de colgar este comentario en su página web, lo borró. Pero la polémica ya estaba en la calle