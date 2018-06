La Manada: un fallo judicial que conmocionó a Asturias

El fallo judicial que decía que la joven agredida por cinco jóvenes durante los sanfermines de 2016 -más conocidos como "La Manada"- fue coaccionada pero no violada desató una ola de indignación en toda España y también en Asturias. En casi todas las localidades asturianas se concentraron multitud de ciudadanos para protestar por un fallo que consideraban "indignante". Lo mismo va a suceder desde mañanal, puesto que ya hay convocadas manifestaciones en protesta por la puesta en libertad de los acusados.



Cientos de miles de personas firmaron entonces para pedir la inhabilitación de los jueces que rubrican la sentencia de "La Manada", que condena a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual continuado -que no por violación- a cada uno de los cinco hombres que metieron en un portal a una muchacha de 18 años, la obligaron a hacerles felaciones y la penetraron. Según el tribunal, hubo prevalencia, pero no violencia ni intimidación contra la víctima, pese a admitir que se vio coaccionada, sin capacidad de reacción y obligada a optar por el "sometimiento".



Más indignación aún provocó el voto particular de uno de los tres jueces de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, Ricardo González, que defendió la libre absolución para todos los acusados porque, entre otras cosas, en los vídeos grabados por ellos sólo observa a cinco varones y una mujer practicando "actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo". Los otros dos jueces eran José Francisco Cobo y Raquel Fernandino.