"Mi prioridad es resolver la situación económica", replica Lastra a la mención de las deficiencias del parque de Picos

El consejero de Infraestructuras y Medio Ambiente del Principado, Fernando Lastra, ha situado su prioridad respecto al Parque Nacional de los Picos de Europa en la solución de la delicada situación económica que atraviesa el patronato del espacio protegido. Lastra ha replicado así, recordando el vínculo de esa quiebra económica con los recortes de la crisis, a una interpelación de la diputada de Podemos Paula Valero respecto a las deficiencias del parque en la señalización de rutas o el estado en el que se encuentran determinados servicios de los que presta el parque a los visitantes.

Frente a la demanda de la formación morada, expresada así en la apertura de la sesión de control al Gobierno en la Junta, esta mañana, Lastra ha exculpado a su departamento del estado de la cuestión en los Picos -"no creo que ninguno de los problemas se hayan generado en estos últimos cinco meses, desde que hemos asumido la presidencia en enero"-, pero ha añadido además de su intención de solucionar las dificultades más básicas e inmediatas, Valero habló del estado de las rutas o de la limpieza de los. Aseos o del tiempo de apertura de los centros de información, "el mayor problema y mi prioridad es la situación económica porque es delicada, seria y tengo la responsabilidad de solucionarla".



Lastra atribuye a razones "funcionales" la exclusión de los mismos seis trabajadores en dos ERE de Sogepsa

El consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, ha achacado a razones "funcionales" la exclusión de los mismos seis trabajadores de la sociedad mixta de gestión del suelo, Sogepsa, en los dos ERE a que ha sido sometida la plantilla como consecuencia de la difícil situación económica que atraviesa. A preguntas del diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons, que acusó a

Los socialistas asturianos y los responsables de Sogepsa de hacer "trampas" y de ser "capaces hasta de jugar con la situación desgraciada y mísera de los trabajadores de una empresa a la que han llevado a esta situación".

Lastra ha recordado al parlamentario popular la disposición que tiene su grupo de cerrar la empresa y por tanto de liquidar su plantilla y ha sostenido que la decisión concreta respecto a los seis trabajadores sistemáticamente librados del ERE fue adoptada "por razones funcionales que están contenidas en una cláusula del propio acuerdo que fue aprobado en la asamblea".



Cultura garantiza la continuidad del director de la OSPA hasta 2020

El consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, ha garantizado esta mañana en la Junta la continuidad en su puesto, hasta que su contrato expire en 2020, del actual director de la Orquesta Sinfónica del Principado (OSPA), Rossen Milanov. Conocidos los términos del informe de la comisión artística de la formación que cuestiona la labor del director y que hoy publica LA NUEVA ESPAÑA, Alonso ha respondido a una pregunta sobre el particular planteada por el diputado del PP Pedro de Rueda asegurando que la destitución tiene sus propias normas y su procedimiento reglado e insinuando que hasta ahora no se han cumplido. "El consejo rector de la OSPA es el órgano colegiado competente para decidir sobre la dirección", ha detallado, y para tomar esa determinación "debe tener tres informes, uno de la comisión artística, otro del comité de empresa y uno más de la gerencia". Esos informes "tienen que ser además concluyentes y acabar con una propuesta", ha precisado Alonso. Sólo a las vista de esas conclusiones, "el consejo rector tomará la decisión oportuna, pero el director va a continuar hasta 2020", ha remarcado el consejero tras emplazar al diputado interpelante a "no hacer daño" a la orquesta.