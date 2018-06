El profesor de la Universidad de Oviedo Joaquín García-Álvarez, becado por la UNESCO

El profesor de la Universidad de Oviedo Joaquín García-Álvarez ha obtenido una beca del programa "Green Chemistry for Life 2017" por su proyecto titulado "Metal- and bio-catalyzed reactions in deep eutectic solvents: selective and sustainable tools for the conversion of lignin into high-added-value enantiopure molecules". Green Chemistry for Life es una iniciativa del Programa Internacional de Ciencias Básicas de la UNESCO (IBSP) y la empresa PhosAgro, en colaboración con la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC), que tiene como objetivo aprovechar el talento de jóvenes científicos para el avance de la Química Sostenible (Verde) y aumentar la conciencia de las grandes oportunidades que la Química Verde ofrece para satisfacer las necesidades sociales apremiantes.

El proyecto de García-Álvarez es uno de los nueve proyectos innovadores de investigación en la denominada "Química Verde" liderados por jóvenes científicas o científicos que van a ser apoyados a través del proyecto "Green Chemistry for Life". Un jurado científico internacional estudió las propuestas recibidas para seleccionar los proyectos que recibirán las subvenciones "Green Chemistry for Life 2017" (de hasta 30,000$) eligiendo a nueve personas, menores de 39 años y con carreras prometedoras, que actualmente están trabajando en instituciones científicas en África, los Estados Árabes, Asia y el Pacífico, Europa y América Latina.

El proyecto presentado por García-Álvarez "pretende utilizar nuestra experiencia previa en el campo de la Catálisis Organometálica y el empleo de enzimas en medios de reacción respetuosos con el medio ambiente (en este caso disolventes eutécticos profundos) para convertir los productos derivados de la depolimerización de lignina (biopolímero presente en las plantas que se obtiene como subproducto en el proceso de transformación de la madera en papel en la industria papelera) en productos de alto valor añadido. En nuestro caso [y con la ayuda de la empresa Entrechem SL pretendemos utilizar la dupla catálisis metálica/enzimática para convertir compuestos fenólicos derivados de lignina en productos de alto valor añadido (enantioméricamente puros) de interés en Química Fina y Farmacéutica. Finalmente, el empleo de disolventes biorenovables y biodegradables (en este caso disolventes eutécticos profundos) permitirá: i) llevar a cabo el reciclado del sistema catalítico, cumpliendo así con varios de los principios básicos de la Química Verde; y ii) mejorar la selectividad y actividad del sistema catalítico metal/enzima". El objetivo final, en palabras de García-Álvarez, es "la revaloración de un subproducto de la industria (en este caso lignina) mediante el empleo de la dupla catálisis organometálica/enzimática en medios de reacción respetuosos con el medio ambiente. Este objetivo se encuentra dentro de los nuevos retos de la Química Verde (Sostenible) que trata de sintetizar productos químicos maximizando la sostenibilidad frente a otros parámetros tradicionales relacionados con la productividad".

Gracias a esta beca, el investigador espera poder presentar los resultados en el congreso "8th IUPAC International Conference on Green Chemistry". Asimismo, transcurrido un año desde la concesión del proyecto, deberá presentar una memoria informativa que recoja todos los resultados obtenidos durante nuestras investigaciones.

Joaquín García Álvarez estudió Química en la Universidad de Oviedo y recibió su doctorado en 2005 bajo la supervisión de los profesores José Gimeno y Victorio Cadierno, estudiando la coordinación de ligandos iminofosforano en fragmentos tipo Ru(II)-areno. Posteriormente, se uniría al grupo del Profesor Robert E. Mulvey, en la Universidad de Strathclyde en Glasgow (Escocia, Reino Unido), trabajando durante dos años y medio en el campo de la Química de los Elementos de los Grupos Principales (estudiando procesos de metalación mediada por metales alcalinos). En 2008, regresó a la Universidad de Oviedo como investigador postdoctoral, gracias a la concesión de un contrato del programa regional "Clarín" del Principado de Asturias. Sus líneas de investigación actuales se centran en: i) el estudio de reacciones orgánicas catalizadas (Ru, Cu, Pd, Au) o mediadas (Li, Mg) por metales usando disolventes respetuosos con el medio ambiente (agua o disolventes eutécticos profundos (DESs)) como medios de reacción; y ii) el diseño de procesos one-pot tandem que combinan la catálisis metálica y la biocatálisis (enzimas). Esta investigación ha sido reconocida en los últimos años con la concesión de un contrato postdoctoral "Juan de la Cierva" en 2009, y más recientemente (2012), con un contrato postdoctoral "Ramón y Cajal". Desde 2017, es Profesor Contratado Doctor en el Departamento de Química Orgánica e Inorgánica de la Facultad de Química. Desde 2002, ha publicado un total de 59 artículos científicos y es coautor de nueve capítulos de libro sobre Química Organometálica y Catálisis en medios de reacción no convencionales. En 2016, recibió el Premio "GEQO-Young scientist Award" y en 2017 la "Beca Leonardo a Jóvenes Investigadores y Creadores Culturales" de la Fundación BBVA.