Los dueños del Delpho´s aceptan 6 meses de cárcel, pero no cierran

El juicio contra los cuatro responsables del club de alterne Delpho's de Viella (Siero) no se celebró finalmente al aceptar los acusados una condena de seis meses de prisión cada uno de ellos, más una multa de 540 euros por un delito contra los derechos de los trabajadores. A cambio de este reconocimiento de los hechos, no se ordenará el cierre del club por dos años, tal como pretendía inicialmente el ministerio público.

Los cuatro acusados, tras de los cuales eran defendidos por el letrado Jorge García Gómez, se enfrentaban a una pena de dos años de cárcel cada uno por mantener a 27 mujeres trabajando en el alterne sin estar dadas de alta en la seguridad social. Tampoco la limpiadora del club estaba legalizada ante la Seguridad Social. Por si fuese poco, en la inspección realizada por la Policía Nacional el 27 de junio de 2014, sobre las diez de la noche, los agentes de Extranjería encontraron a dos mujeres que carecían de permiso de trabajo y residencia en España.

Los acusados decidieron aceptar los hechos que sostenía el fiscal después de que éste rebajase la pena solicitada y ante la evidencia de que se habían presentado para testificar varias de las mujeres que estaban trabajando en el alterne. Los acusados sostienen que no tenían nada que ver con las actividades que pudieran desarrollarse en el interior del club. Los cuatro han zanjado su relación con el establecimiento.

Los últimos juicios de este tipo no han tenido mucho éxito para la Fiscalía. De los tres juicios a los responsables del Model's, en Granda (Siero), dos terminaron en absolución, y un tercero en condena, aunque ha sido recurrida. En los tres casos, los responsables negaron cualquier relación laboral con las mujeres del local. Solo en el juicio que terminó en condena consiguió la Fiscalía el testimonio de un camarero que sí aseguró que había relación laboral. El miércoles se conoció la absolución de los responsables del Tentaciones de Vegarrozadas (Castrillón), por falta de pruebas, ya que no se presentaron testigos de los hechos. El tribunal estimó que "de las pruebas practicadas (...) en modo alguno puede estimarse acreditada la comisión de los delitos contra los derechos de los trabajadores por imposición de condiciones ilegales". Los abogados Ramón Nistal y Pedro Luis Fanjul adujeron en la vista que no era un club de alterne sino un bar normal.