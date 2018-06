Javier Fernández cree que la financiación autonómica "no puede quedar estancada" esta legislatura

El presidente del Principado, Javier Fernández, mantiene el pulso y la exigencia frente a la pretensión del Gobierno de su compañero de partido Pedro Sánchez de aparcar la urgencia de la reforma del modelo de financiación autonómica. En la sesión bisemanal de preguntas de los portavoces de la oposición, y en respuesta al turno de Foro, el jefe del Ejecutivo autonómico añadió a su conocida demanda de "encauzar" el nuevo sistema la de "en su caso concluir" la modificación, dado que la pretensión de Sánchez de agotar la legislatura le otorga ahora "un horizonte de dos años por delante" para aplicarse a la tarea. Fernández ha subrayado que cuando con condescendencia reclamó al nuevo Gobierno el simple "encauzamiento" del nuevo modelo tenía en cuenta que el gabinete había nacido con "un punto de provisionalidad". En dos años, remarca, "no puede dejarse estancado el asunto de la financiación autonómica".

Javier Fernández también ha respaldado la posición de su gobierno abiertamente contraria a las voces que desde algunas autonomías reclaman conversaciones bilaterales de cara a la remodelación del sistema. "No somos partidarios de la bilateralidad en este asunto", ha dicho. "En España, hay dos sistemas de relaciones bilaterales entre las Comunidades Autónomas y el gobierno en materia financiera y son el convenio navarro y el concierto vasco". Fuera de ahí, entre las regiones de régimen común "no valen los enjuagues particulares".

A las preguntas de los portavoces, recurrentes sobre las respuestas insatisfactorias que los primeros pasos del Gobierno de Sánchez han dado a las prioridades declaradas de Asturias, el presidente del Principado ha mantenido que "lo que pedí al Gobierno de Mariano Rajoy se lo pido al de Pedro Sánchez". Hablaba de financiación autonómica y también de política energética. A la pregunta de IU sobre la "descarbonización exprés" que abandera la nueva ministra de la transición energética, Teresa Ribera, Fernández quiso remarcar que su defensa de un tránsito no traumático hacia el nuevo modelo energético no supone "que defendamos el pasado. Estamos defendiendo el futuro de toda la industria española" y añadió que "debe exigirse una discriminación por países" dentro de la UE a la hora de plantear "como objetivo conjuntos de la Unión de que en 2030 proceda De Fuentes renovables el 32 por ciento de la energía final.

Javier Fernández tuvo además su capítulo habitual de agrio enfrentamiento con la portavoz del PP, Mercedes Fernández, a la pregunta de ésta sobre su presunta intención de dimitir si no conseguía del Gobierno de España respuestas satisfactorias a sus prioridades. Tras reafirmarse en sus posiciones, el Presidente le dijo "yo defiendo lo que creo, usted lo que le dicen" y "si hubiera pasado por las vicisitudes de su pasado político, seguramente habría dimitido". Reprochó el jefe del Ejecutivo a la líder de la oposición su silencio frente al Gobierno de Rajoy por ejemplo frente a sus incumplimientos sobre los fondos mineros y co quiera que también le dijo que "escoge el discurso que requiere menor esfuerzo intelectual" se desató un rifirrafe a cuenta del reproche de la presidenta del PP por la "indignidad política" que supone, a su juicio, que el Presidente exigiera al Gobierno de Rajoy "lo que no está dispuesto a oponer en prñáctica el de Sánchez".



Javier Fernández expresa su "solidaridad" con la víctima de La Manada

Sin comentar el fondo de la decisión judicial que decreta la libertad bajo fianza para los componentes de La Manada, el presidente del Principado, Javier Fernández, ha reafirmado esta mañana la posición de su Gobierno sobre el asunto y al ser cuestionado en los pasillos de la Junta ha asegurado que "los hechos juzgados son gravísimos y han generado una gran alarma social" y ha manifestado su "solidaridad hacia la víctima y hacia todas las mujeres que sufren violencia de género".