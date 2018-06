Un letrado acusa al Colegio de Abogados de Oviedo de sufrir un "clitoriarcado"

"Clitoriarcado". Así es como definió ayer el abogado ovetense Alfredo García la decisión del Colegio de Abogados de Oviedo de someter a votación entre sus colegiados el cambio de denominación, para pasar a llamarse Colegio de la Abogacía de Oviedo -para evitar el masculino-. Ganó el no. Los letrados quieren mantener su nombre histórico, pero este letrado relacionó la decisión con que sus compañeras abogadas son las que mandan. Y por eso pide al decano del Colegio, Ignacio Cuesta, que dimita, pese a haber apoyado su candidatura.

El abogado Alfredo García "colgó" su mensaje, con fotografía incluida, en su página web. El texto decía: "Clitoriarcado. Hoy es un día triste. Pero sólo si eres abogado/a, no tienes clítoris, eres heterosexual, varón y demócrata. El clitoriarcado ha llegado hoy al Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, gremio en el que si no tienes clítoris no eres nada en el mundillo. Pues resulta que a mí ya me coge un poco mayor para ponerme uno. Cosas de la vida".

Y añade que "hoy (por ayer), clítoris en mano, van a intentar cambiar el nombre a nuestro Ilustre Colegio; sí, una maquinación más de nuestro compañero/a Fernando/a Castro/a. Pero, yo, que en tanta estima tengo, personal, profesional y colegialmente a nuestro Decano que le voté e hice campaña por él, ¿qué tiene que decir sobre esta cuestión?". Y pide su dimisión. "Sr. Decano, por acción o por omisión debe dimitir, YA".

Termina el escrito: "P.D.: no me sale del clítoris que me monten". Para que no haya dudas, a continuación firmó con su nombre completo y número de colegiado.

Unas horas después de colgar este comentario en su página web, lo borró. Pero la polémica ya estaba en la calle.

El "no" al cambio de nombre se impuso en el Colegio de Abogados de Oviedo por 540 votos a favor de mantenerlo y 429 a favor del cambio.

En Gijón también se celebró la misma votación, con resultado contrario: 61 votos a favor de cambiar la denominación a Colegio de la Abogacía de Oviedo, y sólo cuatro en contra.

El decano del Colegio de Abogados de Oviedo, Ignacio Cuesta, se ha mantenido imparcial en este caso, sin hacer pública su opinión. Se limitó, simplemente a convocar un proceso que lleva varios meses celebrándose en otros colegios del país. Cuesta tampoco quiso realizar declaraciones ayer.

Los resultados

El Colegio de Abogados de Oviedo, como se sigue llamando, se limitó a remitir un comunicado de prensa totalmente aséptico con los resultados de la votación, que se prolongó durante varias horas en la que hubo una elevada participación.

Según el escrutinio, votaron un total de 512 colegiados, 465 ejercientes y 47 no ejercientes. Como el voto de los colegiados ejercientes tenía un valor doble, el total de votos computados fue de 977, con el mencionado resultado, a los que se sumó 1 voto en blanco y 7 nulos.

El censo del Colegio de Abogados de Oviedo está compuesto por un total de 4.268 colegiados, ejercientes y no ejercientes, se reparte entre un 52,2 por ciento de mujeres y un 47,8 por ciento de hombres.