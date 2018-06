Pablo Iglesias también opina que el Gobierno va a tener tiempo suficiente para cerrar el proceso

Queda claro que el debate de la financiación autonómica tiene una singular capacidad para trazar alianzas transversales y ajenas a las afinidades políticas. Con la visión de Javier Fernández sobre los plazos de la reforma del sistema coincidió ayer muy básicamente Pablo Iglesias. El secretario general de Podemos aseguró que en los dos años que quedan de legislatura es posible reformular el modelo y conminó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que lo haga.

En el transcurso de un acto celebrado en Valladolid en el que la formación morada recogió propuestas para las próximas elecciones generales, Iglesias expuso ante algo más de doscientos inscritos de su partido su versión sobre la necesidad de una financiación autonómica justa y lamentó que el Gobierno haya dicho que no hay tiempo para reformarla, tras lo que advirtió al Ejecutivo de que "antes de decir cualquier cosa debe hablar con nosotros". En dos años "a lo mejor no se puede cambiar todo", subrayó, "pero sí algunas cosas. No se pueden cerrar puertas", recalcó Iglesias.

Al frente de quienes apremian a Pedro Sánchez para que acelere el proceso se sumó además ayer el prsidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, uno de los que forman parte de la alianza interautonómica y pluripartidista suscrita por el Principado para tratar de que sus postulados sean tenidos en cuenta en la reforma de la financiación.