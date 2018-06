Un bebé en el aula

Olaya García, de 34 años y madre de Albán, al que dio a luz este mismo marte llegó a las puertas del instituto de la Laboral a las nueve de la mañana ya que estaba nerviosa y con la incertidumbre de cómo iba a hacer el examen con un pequeño de cinco días que pide mamar a demanda. "Tengo que decir que el Tribunal se portó muy bien conmigo, fueron muy humanos y me habilitaron un aula contigua a la del examen para poder dar el pecho. Mi pareja se quedó con el bebé durante toda la prueba y, aunque no tuve que salir porque el pequeño se portó muy bien, me dijeron que tenía a mi disposición hasta una hora para darle de mamar y que me acompañaría el presidente del Tribunal si lo necesitaba. Esa hora podría recuperarla en el examen, pero no fue necesario". Olaya García, que reconoce que no tiene "la cabeza ahora para hacer exámenes" ya que es madre primeriza, considera que el parto debería estar incluido dentro de esas situaciones excepcionales en las que un opositor puede solicitar hacer el examen otro día. "No estás en condiciones", señala.

Su situación no ha sido considerada por la Consejería de Educación como una causa de fuerza mayor para cambiar la fecha del examen. Así lo comunicaba ayer el Sindicato Unitario Autónomo de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias (Suatea), que denunció la situación durante la realización de la prueba. «Es alucinante que dar a luz unos días antes del examen no esté considerado como una causa de fuerza mayor para justificar la no presentación al mismo», explicaron desde el sindicato. Albán, su hijo, toma pecho a demanda y necesita de su madre, que acudió acompañada de su pareja a hacer el examen, y al final la historia tuvo un final feliz

Fue la propia organización sindical Suatea la que, tras conocer el caso de primera mano, trasladó a la Consejería de Educación diferentes propuestas con vistas a evitar que la profesora fuese obligada a acudir al examen en el día establecido sin perder de esta manera su puesto de trabajo. Plantearon, por ejemplo, la ampliación de las consideradas 'causas de fuerza mayor', para así poder cambiar la fecha de la prueba para ella, pero no ha podido ser. Sin embargo, desde el sindicato aseguran que seguirán luchando para que se amplíen estas causas de fuerza mayor, entre las que consideran deberían de estar casos como el de Olaya García o la muerte de un familiar. "En la última oposición un chico tuvo que salir del tanatorio para hacer el examen y acababa de fallecer su padre", denuncian desde el sindicato.