Los primeros sofocos los trae San Juan

Los asturianos esperaban como el agua de mayo -por ésta no hizo falta esperar, todo lo contrario- el sol y las buenas temperaturas. Así que no era cuestión ayer, una vez que se logró ver el cielo despejado y sufrir los primeros sofocos del verano recién estrenado, irse para casa debido al Nordeste que sopló durante todo el día en gran parte de la costa. "Teníamos muchas ganas de sol. Y si sopla el viento, no hay problema, instalamos un tenderete", dijeron Conchita Gayo, Kati Moreno y Dolores Fernández en la playa Salinas de Luarca (Valdés), en la que estuvieron unas cuantas horas.

Como ellas, miles de asturianos. La costa estuvo a rebosar durante una jornada en la que se superaron con creces los 30 grados en las horas centrales del día e incluso se rondaron los 40 -caso de Mieres y del Suroccidente- pese al viento del nordeste, muy habitual en Asturias y al que la gente ya está acostumbrada. "¡Por fin llegó el verano!", exclamaron Isabel García y Diego Suárez, también en la playa de Luarca, por el que corrieron detrás de su hija, la pequeña Jimena, que se rebozó con gusto en la arena y disfrutó de lo lindo.

No fue para menos. La jornada de sol dio para mucho y, en contra de lo previsto, acabó sin los temidos atascos en las carreteras a la vuelta de las playas. Sí que hubo los habituales problemas para aparcar en los arenales más frecuentados (Salinas, Aguilar) o pequeños incidentes, como un camión que bloqueó el acceso a La Franca durante unas horas.

Los que no pudieron ir a la playa -el agua del Cantábrico estuvo algo fría- se refrescaron en piscinas o ríos, como en Cangas de Onís, o la popular Presa del Prao del Molín de Cangas del Narcea, hasta los topes. Otras piscinas abren hoy mismo y los arenales que faltaban han ido este fin de semana incorporando los servicios de salvamento.

Con San Juan han llegado así los primeros sofocos del verano, porque hoy prácticamente se repetirá la misma estampa. En Cangas del Narcea anuncian temperaturas sobre 33 grados, y más de 20 en el resto de Asturias, si bien en el litoral el viento ayudará a refrescarse. Una situación, la de calor y bochorno, que se repetirá en los próximos días, si bien también se anuncian tormentas . Es más, para hoy mismo, a última hora, en la montaña podría llover algo y caer algunos rayos.