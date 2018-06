Un tema de Literatura y cuatro de Lengua para una plaza de instituto

Muchos nervios. Es lo que se respiró ayer durante toda la jornada en los colegios e institutos de Oviedo que acogieron las primeras pruebas de las oposiciones a Secundaria, la mayor convocatoria de empleo publico desde 2009. Los que se presentaron a la oposición de Lengua y Literatura, que en Oviedo se celebró en el colegio de La Ería, se llevaron una sorpresa: cuatro de los cinco temas propuestos por el tribunal eran de Lengua y el otro sobre la literatura española de las primeras décadas del siglo XX. "Normalmente no se preparan todos los temas y que te caigan cuatro de Lengua es mala suerte porque tienes más posibilidades de fallar", explicaba una de las opositoras que en realidad sólo había acudido a firmar para mantener la nota que tiene de convocatorias anteriores, y no era la única, tras pasar la media hora de asistencia obligatoria eran muchos los que charlaban a la puerta del centro.

Otra de las opositoras estaba más contenta. "Me ha caído uno de los temas que mejor preparados tenía", explicaba Carme García, que había escrito más de diez folios. Por la tarde llegó un "complicado" comentario del texto "El arte en aforismos", con afirmaciones como "El ombligo de Adán y Eva plantea un trilema en la historia de la pintura: cuando se pinta se contradice el conocimiento revelado, cuando no se pinta se contradice el conocimiento científico y cuando se oculta se contradice el conocimiento artístico".

"No me esperaba un texto así y no sé si me ha salido bien o mal; yo lo he hecho", afirmaba García ya a media tarde a la espera de su turno para leer el martes su trabajo. Ahora ya está casi todo hecho.