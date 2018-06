El colectivo de IU contrario a la confluencia con Podemos se moviliza ante el referéndum

No es no. Se lo dijo Pedro Sánchez a Rajoy y se lo dice parte de IU Asturias a la dirección federal ante la propuesta de ésta de formar una coalición con Podemos para presentarse a las próximas elecciones en Asturias. Lo que comenzó siendo una orientación acabó por convertirse en una amenaza en boca de Alberto Garzón, coordinador federal de IU, que aseguró en una entrevista que la coalición en Asturias "requiere de un desbrozamiento de aquellos elementos que están obstaculizando (el pacto) ahora mismo".

Así las cosas una parte de IU Asturias ha emitido un comunicado en el que solicita a todos los afiliados que voten "no" en la consulta que se llevará cabo el próximo jueves, día 28, en Asturias. Asegura este colectivo de la formación de izquierdas asturiana que "nos sobran las razones" para no estar de acuerdo con concurrir de la mano de Podemos a la próximas elecciones. ¿Por qué? Porque "para construir una coalición debemos fijarnos si se comparten objetivos políticos, y en el caso de Podemos, evaluando coincidencias y desencuentros, claramente se ve que no se dan las condiciones sin renunciar a nuestros principios y valores fundamentales, impidiendo presentar un proyecto electoral conjunto creíble", asegura IU Asturias, que añade que "cualquier persona puede ver que IU y Podemos no son lo mismo".

Han sido muchas la voces que se han posicionado en contra de esta coalición dentro de la formación y que recuerdan que en las últimas elecciones generales a las que concurrieron en lista conjunta relegaron al número tres a IU, mientras que Podemos ocupó tanto el primero como el segundo puesto. "IU es una fuerza política nítidamente de izquierdas, heredera de los principios de igualdad, justicia social, progreso, dignidad y emancipación humana que alumbraron los partidos socialistas y comunistas el pasado siglo; Podemos no", asegura IU Asturias en su comunicado.

Además, la formación de izquierdas en Asturias apela al papel histórico que la formación tiene en el Principado y acusa a Podemos de no luchar por una reforma electoral justa, "incluso han contribuido a bloquearla". También reprochan a la formación podemista "no defender un sistema fiscal intensamente progresivo que grave la riqueza en función de la cuantía para garantizar la suficiencia financiera de la Administración pública, incluyendo el impuesto de sucesiones". Esgrimidos estos motivos, el manifiesto de los contrarios a alianzas en Asturias con Podemos terminan su manifiesto asegurando que "por todo y muchas razones más el próximo 28 de junio vota 'no'. Sobran las razones".

Referéndum

Y mientras IU Asturias se distancia cada vez más de las directrices del partido a nivel estatal, los mensajes desde la dirección federal son cada vez más directos y apuntan a que si IU Asturias no pasa por el aro de unirse a Podemos habrá consecuencias.

A nivel estatal, en el referéndum celebrado para consultar si los militantes querían o no ir en coalición con Podemos y Equo en las siguientes elecciones, ganó el "sí" con un 76,62 por ciento de las bases a favor. Ahora Asturias hará su votación propia y el partido regional pide a sus militantes que voten "no", porque "en política hay uniones que no suman".