Llamazares no ve condiciones para una coalición con Podemos en Asturias

El portavoz de IU en la Junta General del Principado se inclina hacia la casilla del "no" en el referéndum en el que los militantes de la coalición en Asturias decidirán el jueves sobre la posibilidad de propiciar una coalición electoral con Podemos en las elecciones autonómicas de 2019. Gaspar Llamazares utiliza su experiencia, "la parlamentaria", para tomar partido asegurando que hasta ahora "no ha sido favorable a una coalición electoral. Sí a una colaboración política que es necesaria", precisa, pero no a un cartel electoral conjunto.

En su tiempo de convivencia parlamentaria, IU y Podemos han encontrado "discrepancias", concreta el diputado para que se le entienda, respecto a la investidura Javier Fernández como presidente del Principado y en cuestiones relativas a "la política presupuestaria y fiscal o al sector público? Digamos que condiciones para una coalición no las hay", concluye Llamazares; "para la colaboración política, todas", remarca, porque de esa capacidad de entendimiento dependerá, a su juicio, "no sólo el relanzamiento de la iniciativa política de cambio en este último año de legislatura, sino también que la próxima sea una legislatura de cambio y de izquierdas.