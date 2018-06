Fernández llama a combatir el supremacismo y lamenta la pasividad ante los nacionalistas

El presidente del Gobierno del Principado, Javier Fernández, abogó ayer por el apoyo del Estado y de la sociedad española a los catalanes no independentistas que quieren permanecer dentro de España. Fernández hizo estas manifestaciones durante una conferencia sobre el "Modelo territorial del siglo XXI" dentro el curso de verano organizado por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid: "Tenemos que garantizar que 'los otros catalanes' comparezcan en plano de igualdad en el espacio público catalán y apoyar a quienes han perdido el miedo a hablar y ya no van a seguir padeciendo en silencio el adoctrinamiento implacable del supremacismo, es una obligación ética que nada tiene que ver con un llamamiento a la confrontación social".

Para el presidente asturiano, "los independentistas han quebrado civilmente Cataluña hasta el punto de que ya no existe allí una comunidad política integrada, sino dos". Por encima de las disputas entre el Gobierno de Cataluña y el Estado español, Fernández denunció que se trata "de un conflicto entre catalanes" que ha dividido la sociedad en dos y abogó por no permitir que una de ella, la nacionalista, imponga sus ideas como exclusivas.

Según Fernández, la solución al problema catalán -"que es sistémico"- llegará desde la Unión Europea: "La solución tiene que estar vinculada al futuro de Europa. Si Europa avanza, nacionalismos como éste se irán diluyendo. Si no, tendremos esa Europa neomedieval. Europa tiene que construirse a partir de sus limitaciones, de su compresión. A partir de esa necesidad común llegará la voluntad común de construir Europa. Yo, que pertenezco un poco a la izquierda utópica, espero que la racionalidad acabe imponiéndose y que España entrará en esa unión supraestatal, que llegará espero que no dentro de muchos años a no ser que los nacionalismos europeos vuelvan, lo que sería un desastre". Fernández confesó que su apuesta por la reforma federal que propone el PSOE se basa en "razones pragmáticas" ya que España no es un país "en el que se pueda centralizar la identidad, por lo que tampoco se puede centralizar el poder. De ahí la firmeza de mi posición, aunque no sienta el entusiasmo cartagenero que percibo en algunos defensores de la modalidad federal". La reforma federal propuesta por el Presidente asturiano no significaría una recentralización administrativa "que traería tensiones", sino que serviría sobre todo para poner negro sobre blanco qué competencias son exclusivas y cuáles compartidas por las administraciones autonómicas y central. Del mismo modo, la reforma serviría para determinar de modo claro la financiación autonómica del sistema para evitar batallas fiscales entre comunidades.

La reforma de la Constitución del 78, "imperfecta y confusa", habría que abordarla, según Fernández, más adelante, con otras mayorías en el Congreso.

Una de las claves para diluir el conflicto en Cataluña es que "tenemos que ser capaces de convencer a la mayor parte de la sociedad catalana de que el Estado tiene propuestas para Cataluña que el independentismo no puede ofrecer". Fernández insistió en que esta nueva etapa tendría que abordarse "con el escepticismo y el espíritu autocrítico de quienes ya fueron engañados una vez, con la más radical desconfianza hacia los llamados equidistantes que culpan por igual al que vulnera la ley y al que la defiende, y con la convicción de quien ya no puede callarse porque en un asunto así se traiciona con el silencio".

Fernández quiso dar cierto margen al presidente de la Generalitat, Joaquim Torra: "El artículo 155 sería aplicable de nuevo si se saltase la ley. Puede utilizar la retórica que quiera pero no saltarse la ley. El actual Gobierno no ha traspasado la Constitución. Es prematuro pensar en soluciones a corto o medio plazo".

El presidente asturiano hizo autocrítica y achacó parte de la responsabilidad del auge del independentismo a la inacción y a las necesidades coyunturales de partidos como el PSOE, que llevó a que esta organización suscribiese el Pacto de Barcelona en el que se afirmaba que Cataluña es una nación, punto que calificó como más "emocional" que real y que, en cualquier caso, "respeto pero no comparto con mi partido".

En esta misma línea autocrítica, se lamentó de la pasividad de los grandes partidos frente al nacionalismo durante la Transición: "La memoria del Estado unitario pesaba muchísimo. No queríamos que nos acusaran de antinacionalistas prematuros. Hace tiempo que el nacionalismo nos empezó a ganar la batalla del lenguaje y lo peor es que lo consiguió por incomparecencia. Aceptamos que pasaran por modernos los que legitiman sus aspiraciones con referencias prehistóricas. Contemplamos sin asombro que en Cataluña se pudiera ser nacionalista y de izquierdas".

Javier Fernández concluyó su razonamiento afirmando que "asistimos pasivos a que los nacionalistas utilizaran su poder político institucional en un proceso de nacionalización intensiva mientras reducían a España a una simple superestructura administrativa".