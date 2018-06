Los informáticos impugnan ante el Supremo la regulación de su profesión

El Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica en Informática (CONCITI) ha impugnado ante el Tribunal Supremo el Real Decreto 581-2017 al no incluir la informática como profesión regulada.

Los ingenieros técnicos consideran que esta falta de regulación supone para el sector "una agravio de la profesión respecto al resto de ingenierías, causando perjuicios a los profesionales e indefensión a los usuarios".

El 10 de junio se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este real decreto en el que se incorpora al ordenamiento jurídico español a directiva europea relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y en el que, "una vez más", tal y como denuncian desde el CONCITI, se excluye a las ingenierías informáticas.

Aunque tras varias reuniones durante la tramitación de este real decreto se solicitó formalmente, a través de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, la equiparación de la Ingeniería Informática al resto de profesiones reguladas, "la solicitud no fue atendida debido a la urgencia de la trasposición de la directiva europea, informando de que se trabajaría en su incorporación a través de una comisión interministerial, que hasta la fecha no ha sido creada", denuncian.

"La no regulación de la profesión de ingeniero técnico en informática supondrá mantener una situación diferencial respecto al resto de ingenierías", denuncian, algo que afecta tanto al ámbito profesional, donde se repetirán situaciones de falta de garantías y responsabilidades en los servicios prestados desde empresas y administraciones públicas, como al ámbito académico, con agravios en tasas de los másteres, reconocimiento y homologación de títulos extranjeros y en general la diversa legislación que da un trato diferente a una profesión si es o no regulada, aseguran los afectados, que confían en que el cambio de Gobierno les ayude a resolver "lo que el anterior Gobierno no tuvo a bien hacer", rematan los informáticos.