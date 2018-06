Prensa Ibérica celebra en LA NUEVA ESPAÑA 40 años de "periodismo cercano y plural"

Políticos, ciudadanos y medios de comunicación "tenemos una responsabilidad compartida. Una exigencia de calidad que nos debemos a nosotros mismos y que debemos a la sociedad". Frente a la "fronda inevitable" de las redes sociales "con sus hervideros de noticias falsas", frente a la idea absurda "de que cualquiera puede ser periodista y de que cualquier juicio vale lo mismo", una de las claves "radica en la veracidad, vieja conocida tanto del periodismo como de la política".

El presidente del Principado, Javier Fernández, hizo anoche un elogio de la "resistencia" del periodismo ante el embate de unas redes "que no son fugaces, que seguirán propiciando la balcanización y que, tal como se ha comprobado, serán aprovechadas para cortar trajes a medida para el electorado o para influir en apoyo de tal o cual interés".

Javier Fernández cerró el acto que conmemoraba en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA la celebración del 40 aniversario del nacimiento de Prensa Ibérica. El grupo editorial nació en 1978 en Canarias e inició su recorrido empresarial en la península con la compra en 1984 de la cabecera asturiana, a la que siguieron otras. "Asturias fue desde el principio una prioridad absoluta en nuestro proceso de expansión", recordó el presidente de Prensa Ibérica Javier Moll de Miguel.

Un trabajo coral

Personalidades del mundo de la política, la cultura, las finanzas y la empresa se dieron cita para celebrar una fecha, y también para arropar una idea que, como destacó la directora de LA NUEVA ESPAÑA Ángeles Rivero, se consolida cada día "a base del talento, tesón y entrega" de quienes forman parte del "trabajo coral" que necesariamente supone un medio de comunicación.

Ángeles Rivero, a la que el presidente regional Javier Fernández aludió como "la primera mujer en acceder, hace ya unos años, a la dirección de uno de los periódicos importantes de información general", hizo hincapié en esa relación estrecha, casi íntima, entre el periódico y sus lectores. El medio "ofrece lealtad", que es "correspondida" –dijo– por quienes cada mañana "acuden a leernos".

Ángeles Rivero presentó en su intervención el suplemento especial que LA NUEVA ESPAÑA edita hoy con motivo de este cuadragésimo aniversario de Prensa Ibérica. "Una mirada retrospectiva, no para recrearnos desde la nostalgia en la Asturias que ya no es, sino para aprender del pasado y tomar impulso para la Asturias que deberíamos construir".

La directora del periódico dio las gracias a la familia editora "por permitirnos ejercer durante todos estos años un periodismo libre". Y añadió: "Para un periodista no hay nada mejor que un editor comprometido con la verdad y el oficio".

"Honestidad, rigor, independencia y pluralidad". Valores que reivindicó el presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll: "La credibilidad de nuestros periodistas y la relación de confianza que hemos logrado con nuestros lectores nos han permitido crecer hasta ser lo que hoy somos, un grupo multimedia y de vanguardia que cuenta con 17 cabeceras, otros tantos diarios digitales, dos canales de televisión y una emisora de radio".

De nuevo el periodismo frente a lo que Javier Fernández calificó de "congregaciones de hooligans que se apiñan en facebook u otras redes, convertidas en auténticas fortalezas para los exaltados". Javier Moll conoce bien la clave del éxito del grupo empresarial y de LA NUEVA ESPAÑA: "Poner a los lectores en el centro de nuestro campo de acción y preocupación", y tener los intereses de esos lectores "por encima de cualquier otra consideración". En medio de la vorágine y del rumor permanente, Moll de Miguel sabe por experiencia que los ciudadanos confían "en medios creíbles, que conozcan la idiosincrasia de cada territorio y sean sensibles a sus demandas e inquietudes".

El acto en el Club Prensa Asturiana sirvió para ahondar en el idea de que el periodismo serio sigue hoy más vigente que nunca. La información veraz que nada tiene que ver con lo que Ángeles Rivero calificó de "postverdades de políticos tramposos y periodistas camuflados contra el sagrado derecho a la información". Periodismo que garantice –dijo el Javier Fernández– "hechos ciertos y opiniones libres".

Todo ello se concreta "en una audiencia de calidad", la mejor respuesta "a la profesionalidad de nuestros periodistas", afirmó Javier Moll.