Continúan las lluvias a la espera de julio

No hay manera, el sol no se deja ver ni se asomará siquiera al Principado los próximos días. Mañana jueves el cielo permanecerá nuboso o cubierto en gran parte de Asturias y no se descartan chubascos y tormentas en la cordillera. Las temperaturas no experimentarán muchos cambios.

De cara al fin de semana predominarán los claros al comienzo de los días, pero por la tarde la nubosidad ganará la partida. Los chubascos se repetirán en forma de tormenta en la cordillera, donde podrían ser localmente fuertes y con granizo, siendo poco probables en el resto del Principado. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en aumento.

El sábado se esperan cielos nubosos con lluvias y chubascos tormentosos que podrían ser localmente fuertes y con granizo. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en aumento. El domingo, sin muchos cambios, seguirá siendo un día nuboso y algo lluvioso, aunque las tormentas irán desapareciendo. El comienzo del mes de julio tampoco promete ser mucho mejor para los asturianos