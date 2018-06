El desvío de un vuelo por la niebla deja sin vacaciones a treinta gijoneses

Hoy iban a estar de ruta turística por Croacia, pero la niebla les ha dejado en Madrid. Una treintena de gijoneses no podrán aterrizar en Dubrovnik como pronto hasta mañana, tras desviarse un vuelo por la bruma en el aeropuerto de Asturias. "Ya perdimos las vacaciones; esto es una gran faena", se queja Luis García Álvarez, tesorero de la asociación de vecinos de Viesques, organizadora del viaje.

Los afectados, que tenían que estar volando a Barajas a las nueve y media de la mañana para coger el vuelo a Croacia, hicieron el recorrido a la capital en autobús. A las once y media aún estaban por el Huerna.

"No entendemos que otras compañías hayan aterrizado y la nuestra (Iberia) no", denuncian. En concreto, su vuelo salió a las 7.40 horas del aeropuerto de Madrid y, cuando se disponía a aterrizar en Santiago del Monte, fue desviado a Santander. Los pasajeros se desplazaron desde Cantabria a Asturias en taxis y autobuses con una demora de más de tres horas sobre el horario prevista.

El incidente también perjudicó a los viajeros del siguiente vuelo, entre los que se encontraban 32 gijoneses del barrio de Viesques. "La única solución que nos dieron fue llevarnos en autobús a Madrid y, una vez allí, nos dijeron que a ver dónde nos podrían ubicar. Pero hasta dentro de dos días -es decir, mañana- no hay de nuevo vuelo a Dubrovnik", se queja Luis García. Una de las soluciones que da la compañía es dividir el grupo de gijoneses en varios vuelos, opción que los afectados rechazan. "No podemos andar volando en siete aviones diferentes. Uno por Suiza, otro Milán... Hay gente muy mayor", protesta García. Los socios de la asociación de Viesques tenían programada para ayer mismo diferentes actividades, de las que ya no podrán disfrutar.

"Tenemos un autobús esperándonos para una gira por Dubrovnik y estamos en un autobús rumbo a Madrid. Lo nuestro, dentro de lo malo, es un viaje de placer, pero si llega a ser de negocios...", concluyen apenados.