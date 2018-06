El Tribunal que juzga a Villa decide mañana si es apto para declarar, tras haber escuchado esta mañana a tres forenses y dos neurólogos. Las forenses que hicieron el último informe sobre la salud de Villa, Antonia Martínez y Rosario Morán, mantuvieron que sí está en condiciones. Una tercera forense, que desaconsejó en 2016 que el exsecretario del SOMA compareciese ante la instructora de la querella por apropiación, Elsita Fernández, también coincidió con sus compañeras, de forma sorprendente, pues había sido propuesta por la defensa de Villa.

El neurólogo Alfredo Robles Bayón, propuesto por el SOMA, también indicó que el exsecretario puede declarar, en determinadas condiciones. Solo discrepó el neurólogo propuesto por la defensa, Bernardino Blázquez Menes, quien no cree que sea apto. Todas estas declaraciones fueron a puerta cerrada, al entender la defensa que se ventilaban cuestiones privadas de salud.

La defensa de Villa ha planteado la suspensión del juicio por enfermedad mental sobrevenida, la prescripción de la mayor parte de los delitos y que el acusado declare el último día del juicio, algo a lo que el fiscal no se opone. Ana Boto ha denunciado que Villa ha sufrido indefensión, al haberse instruido el caso en Oviedo y no en Langreo, o al no poder estar presente su defensa con otro neurólogo durante la pericia practicada por Alfredo Robles. El letrado de Pedro Castillejo, Alfredo García, ha pedido recusar a la autora del informe económico en que se basa la querella.

