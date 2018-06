Asturias seguirá mañana (y el fin de semana) en alerta por granizo y fuertes tormentas

El tiempo no remonta. El verano no llega. Asturias seguirá mañana, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, en alerta amarilla por granizo y fuertes lluvias. Al menos la parte central y el sur de la región. El resto parece que se librarán del granizo pero no del agua. Y el fin de semana tampoco será bueno. Estará pasado por agua. Parece que después de una primavera más que lluviosa el verano tampoco se está portando en lo que a buen tiempo se refiere.

Aquí te dejamos la previsión más detallada para los próximos días y para el fin de semana. Y recuerda que si quieres hacer planes puedes consultar nuestra página de Ocio para saber qué hacer en Asturias el fin de semana.



Previsión viernes

Nuboso de madrugada, con alguna lluvia débil en el extremo noroccidental, tendiendo a disminuir la nubosidad a intervalos durante las primeras horas de la mañana, con nubosidad de evolución a partir del mediodía, principalmente en el Cordillera, donde se esperan chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes y con granizo, siendo poco probables en el resto, quedando por la tarde poco nuboso de nubes altas en la mitad norte. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales en algunas zonas de la mitad oeste. Temperaturas en aumento (no todo iba a ser malas noticias) que será ligero en el caso de las mínimas. Viento flojo, de dirección variable durante la primera mitad del día y de nordeste durante la segunda, rolando a este en el litoral al final, con algún intervalo de mayor intensidad durante las tormentas.



Previsión sábado

Nuboso o cubierto, tendiendo al final del día a disminuir la nubosidad quedando intervalos de nubes bajas en el litoral. Lluvias y chubascos, que comenzarán durante las primeras horas de la mañana en el oeste y se irán extendiendo por la tarde al este, con tormentas que podrían ser localmente fuertes y con granizo, remitiendo al final. No se descartan brumas matinales en el litoral occidental. Temperaturas con pocos cambios, salvo las máximas que aumentarán ligeramente en el litoral. Viento variable, con predominio del suroeste durante la segunda mitad del día en la mitad occidental, en general flojo salvo durante los chubascos.



Previsión domingo

Intervalos nubosos, sin descartar alguna lluvia débil de madrugada, y nubosidad de evolución con lluvias y chubascos tormentosos por la tarde, que pueden ser localmente fuertes en la mitad occidental. Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero descenso, pudiendo ser algo más acusado el de las máximas en el litoral. Viento flojo de sur y suroeste, salvo brisas en la costa durante las horas centrales.